Altoparlanti in legno per incredibili sonorità naturali

La natura ci offre il meglio e tra i suoi doni spicca il legno, le cui proprietà acustiche lo rendono unico e perfetto per strumenti e sistemi audio. Strumenti musicali di primo piano come pianoforti e violini sono costruiti utilizzando il legno per dei motivi precisi; gli stessi che sono alla base di questi altoparlanti. Immergiti in una esperienza di ascolto ricca e realistica grazie a questi altoparlanti in legno.