La forza magnetica perfettamente calibrata assicura un sistema docking sicuro

I magneti sono stati regolati al meglio con la giusta forza e sono posizionati sulla parte superiore del ricevitore e della base per un sistema docking sicuro in posizione verticale stabile. Una scanalatura intelligente sulla base non solo funge da attraente caratteristica di design ma aiuta anche a guidare la mano dell'utente per una facile impugnatura del ricevitore.