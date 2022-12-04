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  • Illumina la strada di fronte a te con la luce LED
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Ultinon Pro3021Elegante luce LED

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Recensione
Illumina la strada di fronte a te con la luce LED
Le lampade LED Philips** sono progettate per offrire qualità eccezionale, illuminazione confortevole e prestazioni affidabili. Costruite per garantire una lunga durata e una facile installazione, queste lampade sono perfette per passare dalla tecnologia alogena a quella LED.
Vedi tutti i vantaggi

Elegante illuminazione LED facile da montare

Illumina la strada di fronte a te con la luce LED

  • Tipo di lampada: HB3/HB4

  • Fino al 100% di luminosità in più

  • Luce bianca fredda da 6.000 K

  • 2 anni di garanzia

  • Numero di lampadine: 2

Luce bianca fredda di qualità

Per un look contemporaneo con luce bianca fredda, sostituisci le lampade della tua auto con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021. Dotate di potenti chip LED con una temperatura di colore di 6000 Kelvin, queste lampadine di qualità superiore sono progettate per un'esperienza di guida confortevole. Individua gli ostacoli più velocemente e guida con maggiore sicurezza senza abbagliare gli altri utenti della strada. Le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021 offrono prestazioni ed eleganza.

Lampade di lunga durata

La luce LED è una luce di qualità che dura più a lungo. Le lampadine Philips Ultinon Pro3021 hanno un design resistente con un dissipatore di calore ad alte prestazioni che allontana il calore dai componenti critici dei fari. Offrono fino a 2.000 ore di durata, ovvero una durata potenzialmente quattro volte superiore rispetto alle lampadine alogene che sostituiscono***.

Facile installazione

Le dimensioni ottimizzate delle lampadine LED sono fondamentali perché alcune ottiche dei fari possono essere molto piccole. Mentre altre soluzioni LED retrofit sul mercato possono includere un driver box esterno, il LED Philips Ultinon Pro3021 offre un driver box integrato, rendendo l'installazione più rapida e semplice. Grazie al design compatto, si adatta a una più ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specialisti. Passa alla tecnologia LED! Fai riferimento alle istruzioni dettagliate qui**** e all'elenco di compatibilità illustrativo qui*****.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.0

su 5

1

Recensione

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Dipendente Philips

Compratore verificato

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Pro

La colocacion

Contro

La luz no es muy intensa y no homologadas

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene

  2. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili. L'uso delle lampade non è consentito su strade pubbliche.

  3. Per i dettagli, visita il sito Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Disponibile sul sito Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Visita il sito Philips.com/LED-bulbs