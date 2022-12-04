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Garanzia di 2 anni
LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Tipo di lampada: HB3/HB4
Fino al 100% di luminosità in più
Luce bianca fredda da 6.000 K
2 anni di garanzia
Numero di lampadine: 2
Per un look contemporaneo con luce bianca fredda, sostituisci le lampade della tua auto con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021. Dotate di potenti chip LED con una temperatura di colore di 6000 Kelvin, queste lampadine di qualità superiore sono progettate per un'esperienza di guida confortevole. Individua gli ostacoli più velocemente e guida con maggiore sicurezza senza abbagliare gli altri utenti della strada. Le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021 offrono prestazioni ed eleganza.
La luce LED è una luce di qualità che dura più a lungo. Le lampadine Philips Ultinon Pro3021 hanno un design resistente con un dissipatore di calore ad alte prestazioni che allontana il calore dai componenti critici dei fari. Offrono fino a 2.000 ore di durata, ovvero una durata potenzialmente quattro volte superiore rispetto alle lampadine alogene che sostituiscono***.
Le dimensioni ottimizzate delle lampadine LED sono fondamentali perché alcune ottiche dei fari possono essere molto piccole. Mentre altre soluzioni LED retrofit sul mercato possono includere un driver box esterno, il LED Philips Ultinon Pro3021 offre un driver box integrato, rendendo l'installazione più rapida e semplice. Grazie al design compatto, si adatta a una più ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specialisti. Passa alla tecnologia LED! Fai riferimento alle istruzioni dettagliate qui**** e all'elenco di compatibilità illustrativo qui*****.
3.0
su 5
1
Recensione
Arjimiro
04/12/2022
España
Dipendente Philips
Compratore verificato
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Pro
La colocacion
Contro
La luz no es muy intensa y no homologadas
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili. L'uso delle lampade non è consentito su strade pubbliche.
Per i dettagli, visita il sito Philips.com/AutomotiveSupport
Disponibile sul sito Philips.com/LEDcompatibility-check
Visita il sito Philips.com/LED-bulbs