Sensazione di lusso

Cambia il tuo modo di percepire le telefonate con Philips ID9650B/12. Elementi raffinati come il display bianco su nero, il ricevitore con finitura in cuoio o i tasti sensibili al tatto saranno una gioia per i sensi e aggiungeranno il tocco di lusso che meriti. Scopri tutti i vantaggi