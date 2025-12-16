E' perfetto praticamente quasi in tutto. Inizialmente farà un po' strano perché le vibrazioni sono molto forti ma dopo un po' ci si abitua e non se ne potrà più fare a meno. Il problema purtroppo riguarda lo stato attuale dello spazzolino: dopo circa un anno e mezzo ho qualche problema con gli aggiornamenti. Mi esce continuamente un aggiornamento da fare ma puntualmente ci clicco su e non si aggiorna e anzi, dice che lo spazzolino è aggiornato all'ultima versione. Oltre a questo, ormai da circa 6 mesi, quando premo il pulsante la prima volta invece di partire si spegne completamente e si riavvia. Devo ri-poggiarlo all'interno del bicchiere di ricarica e devo risollevarlo e solo allora si collegherà allo smartphone e non si bloccherà più. Questi problemi mi hanno portato ad utilizzarlo meno nelle ultime settimane perché ogni volta devo perdere tempo ad aspettare che si riavvii e che si ricolleghi allo smartphone ma purtroppo non riesco più a venirne a capo. A parte questo però è una bomba: i denti sono perfetti, la pulizia è perfetta, mi ha fatto i complimenti anche il mio dentista e l'odontotecnico da cui ho messo un apparecchio invisibile! Ci sono ben 4 modalità diverse di funzionamento ma io utilizzo principalmente la prima funzione (Clean) e l'ultima (Deep Clean).