Pulizia più profonda, gengive più sane, denti più bianchi

La testina Premium Plaque Defence C3 rimuove fino a 10 volte più placca* per risultati straordinari. Premium Gum Care G3 consente di ottenere gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane***, mentre Premium White W3 rimuove il 100% di macchie in più in 3 giorni* Scopri tutti i vantaggi