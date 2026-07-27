Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX9073/33
HX9918/89
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX993W
HX9944/13
confezione da 3 pezzi
Misura standard
Ad aggancio
Associazione con modalità BrushSync
E grazie al suo design flessibile, rimuove fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere* per una pulizia davvero profonda lungo il bordo gengivale e tra un dente e l'altro.
Con la testina Premium Gum Care di Philips Sonicare persino la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino si muove lungo il bordo gengivale, i bordi e le setole flessibili assorbono la pressione in eccesso per proteggere le gengive anche quando spazzoli energicamente. Le setole sono pensate appositamente per rimuovere la placca e i batteri lungo il bordo gengivale migliorando la salute delle gengive. Il design curvo della testina assicura il massimo contatto delle setole con il dente.
Le setole fitte al centro della testina Premium White di Philips Sonicare sono efficaci nel rimuovere la placca e le macchie in superficie prodotte ogni giorno da alimenti e bevande. I bordi flessibili consentono alle setole di seguire la forma di denti e gengive, per una pulizia profonda e un sorriso più luminoso in soli 3 giorni.
Recensioni
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
rispetto a una testina DiamondClean
in modalità Gum Care rispetto a uno spazzolino manuale, secondo i dati rilevati da GBI
L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™