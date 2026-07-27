Rimuove fino al 100% di macchie in superficie in più in soli 3 giorni*

Le setole fitte al centro della testina Premium White di Philips Sonicare sono efficaci nel rimuovere la placca e le macchie in superficie prodotte ogni giorno da alimenti e bevande. I bordi flessibili consentono alle setole di seguire la forma di denti e gengive, per una pulizia profonda e un sorriso più luminoso in soli 3 giorni.