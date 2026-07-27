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NUOVO Next-Generation DiamondClean

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  • Pulizia più profonda, gengive più sane, denti più bianchi
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Fuori produzione

Philips SonicarePacchetto misto di spazzolini standard

HX9073/33

Disponibile in

Bianco
Bianco
Black
Black
Black
Black
Black
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Nero
Nero
White
White
White
White
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White
Pulizia più profonda, gengive più sane, denti più bianchi
La testina Premium Plaque Defence C3 rimuove fino a 10 volte più placca* per risultati straordinari. Premium Gum Care G3 consente di ottenere gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane***, mentre Premium White W3 rimuove il 100% di macchie in più in 3 giorni*
Vedi tutti i vantaggi
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DiamondClean Smart 9400
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Per la cura completa di denti e gengive

Pulizia più profonda, gengive più sane, denti più bianchi

  • confezione da 3 pezzi

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Associazione con modalità BrushSync

Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

E grazie al suo design flessibile, rimuove fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere* per una pulizia davvero profonda lungo il bordo gengivale e tra un dente e l'altro.

Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane***

Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane***

Con la testina Premium Gum Care di Philips Sonicare persino la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino si muove lungo il bordo gengivale, i bordi e le setole flessibili assorbono la pressione in eccesso per proteggere le gengive anche quando spazzoli energicamente. Le setole sono pensate appositamente per rimuovere la placca e i batteri lungo il bordo gengivale migliorando la salute delle gengive. Il design curvo della testina assicura il massimo contatto delle setole con il dente.

Rimuove fino al 100% di macchie in superficie in più in soli 3 giorni*

Rimuove fino al 100% di macchie in superficie in più in soli 3 giorni*

Le setole fitte al centro della testina Premium White di Philips Sonicare sono efficaci nel rimuovere la placca e le macchie in superficie prodotte ogni giorno da alimenti e bevande. I bordi flessibili consentono alle setole di seguire la forma di denti e gengive, per una pulizia profonda e un sorriso più luminoso in soli 3 giorni.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

  2. rispetto a una testina DiamondClean

  3. in modalità Gum Care rispetto a uno spazzolino manuale, secondo i dati rilevati da GBI

  4. L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™