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Fuori produzione

Philips Sonicare W3 Premium WhiteTestine standard per spazzolino sonico

HX9062/17

4.8
| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Black
Black
Black
Black
Black
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Nero
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White
White
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Un sorriso bianco e luminoso
Cibo e bevande possono rendere il tuo sorriso meno luminoso. La nostra testina Premium White W3 ti consente di ottenere un sorriso più bianco. Le setole rimuovono le macchie in superficie per donarti denti visibilmente più bianchi in appena 3 giorni, garantendoti una pulizia straordinaria
Vedi tutti i vantaggi
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Series 7900 Advanced Whitening
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Series 7900 Advanced Whitening

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Rimuove fino al 100% di macchie in più in soli 3 giorni*

Un sorriso bianco e luminoso

  • Pacco da 2

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Associazione con modalità BrushSync

Rimuove fino al 100% di macchie in superficie in più in soli 3 giorni*

Rimuove fino al 100% di macchie in superficie in più in soli 3 giorni*

Le setole fitte al centro della testina Premium White di Philips Sonicare sono efficaci nel rimuovere la placca e le macchie in superficie prodotte ogni giorno da alimenti e bevande. I bordi flessibili consentono alle setole di seguire la forma di denti e gengive, per una pulizia profonda e un sorriso più luminoso in soli 3 giorni.

Superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

Superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia Adaptive. I bordi in gomma morbidi e flessibili consentono a Premium White di adattarsi alla forma della tua bocca. Le nostre setole si adattano ai tuoi denti e alle tue gengive, garantendo una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** rispetto a una normale testina e una pulizia profonda anche nelle zone difficili da raggiungere. La tecnologia di pulizia Adaptive, inoltre, consente di monitorare l'attività della testina lungo il bordo gengivale e di assorbire l'eccessiva pressione, mentre il movimento di aspirazione più ampio offre una sensazione unica per la bocca e una pulizia superiore.

Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

Premium White offre una pulizia eccezionale e denti più bianchi ogni giorno. Il suo design flessibile aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca**** dai denti e lungo il bordo gengivale per una pulizia profonda che si vede e si sente.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/06/2020

Italia

Italia

Strepitoso

Non ho mai usato uno spazzolino Philips,mi piace il fatto che possa scegliere la modalita' di pulizia più adatta a me!dopo ogni lavaggio sento i denti più puliti e freschi rispetto ad un normale spazzolino.E' divertente e stimolante tracciare tramite l' app i lavaggi effettuati durante la settimana.

Pro

Pulizia ottimale

Contro

Avrei preferito che nell' app venisse raffigurata la modalita' di lavaggio con visualizzazione della bocca.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/33 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/33 Testine standard per spazzolino sonico

19/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto perfetto

Le migliori testine mai comprate, belle, resistenti ed efficaci. Valgono ogni centesimo. Emmanuel

Pro

Pulizia profonda e resistente

Contro

non ne ho trovati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico

26/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Igiene orale garantita

non ho mai avuto uno spazzolino elettrico, da quando l'ho comperato ho riscontrato una netta differenza, sopra tutto ti massaggia le gengive e hai una netta sensazione di pulizia in bocca

Pro

Maggiore igiene orale e il timer dello spazzolino di garantisce un corretto tempo d'uso

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico

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Esclusioni di responsabilità

  1. in modalità White+ con un dentifricio sbiancante leader di categoria rispetto a uno spazzolino manuale

  2. L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™

  3. rispetto a una testina DiamondClean

  4. rispetto a uno spazzolino manuale