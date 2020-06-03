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Fuori produzione
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX993W
HX9944/13
HX680A
HX6807/04
Pacco da 2
Misura standard
Ad aggancio
Associazione con modalità BrushSync
Le setole fitte al centro della testina Premium White di Philips Sonicare sono efficaci nel rimuovere la placca e le macchie in superficie prodotte ogni giorno da alimenti e bevande. I bordi flessibili consentono alle setole di seguire la forma di denti e gengive, per una pulizia profonda e un sorriso più luminoso in soli 3 giorni.
Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia Adaptive. I bordi in gomma morbidi e flessibili consentono a Premium White di adattarsi alla forma della tua bocca. Le nostre setole si adattano ai tuoi denti e alle tue gengive, garantendo una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** rispetto a una normale testina e una pulizia profonda anche nelle zone difficili da raggiungere. La tecnologia di pulizia Adaptive, inoltre, consente di monitorare l'attività della testina lungo il bordo gengivale e di assorbire l'eccessiva pressione, mentre il movimento di aspirazione più ampio offre una sensazione unica per la bocca e una pulizia superiore.
Premium White offre una pulizia eccezionale e denti più bianchi ogni giorno. Il suo design flessibile aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca**** dai denti e lungo il bordo gengivale per una pulizia profonda che si vede e si sente.
4.8
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Fra9604
03/06/2020
Italia
Strepitoso
Non ho mai usato uno spazzolino Philips,mi piace il fatto che possa scegliere la modalita' di pulizia più adatta a me!dopo ogni lavaggio sento i denti più puliti e freschi rispetto ad un normale spazzolino.E' divertente e stimolante tracciare tramite l' app i lavaggi effettuati durante la settimana.
Pro
Pulizia ottimale
Contro
Avrei preferito che nell' app venisse raffigurata la modalita' di lavaggio con visualizzazione della bocca.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/33 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/33 Testine standard per spazzolino sonico
Manuel2012
19/05/2020
Italia
Compratore verificato
Prodotto perfetto
Le migliori testine mai comprate, belle, resistenti ed efficaci. Valgono ogni centesimo. Emmanuel
Pro
Pulizia profonda e resistente
Contro
non ne ho trovati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico
pino givenchy
26/04/2020
Italia
Compratore verificato
Igiene orale garantita
non ho mai avuto uno spazzolino elettrico, da quando l'ho comperato ho riscontrato una netta differenza, sopra tutto ti massaggia le gengive e hai una netta sensazione di pulizia in bocca
Pro
Maggiore igiene orale e il timer dello spazzolino di garantisce un corretto tempo d'uso
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W3 Premium White HX9064/17 Testine standard per spazzolino sonico
in modalità White+ con un dentifricio sbiancante leader di categoria rispetto a uno spazzolino manuale
L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™
rispetto a una testina DiamondClean
rispetto a uno spazzolino manuale