Un sorriso bianco e luminoso

Cibo e bevande possono rendere il tuo sorriso meno luminoso. La nostra testina Premium White W3 ti consente di ottenere un sorriso più bianco. Le setole rimuovono le macchie in superficie per donarti denti visibilmente più bianchi in appena 3 giorni, garantendoti una pulizia straordinaria Scopri tutti i vantaggi