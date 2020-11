Superficie di contatto 4 volte più ampia* per una pulizia profonda senza sforzi

La nostra testina AdaptiveClean è l'unica testina per spazzolino elettrico che può seguire la forma personale dei tuoi denti e gengive. Con i morbidi lati in gomma, le setole della testina si adattano alla forma della superficie di tutti i denti. Puoi disporre di una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia* e rimuovere una quantità di placca fino a 10 volte maggiore** lungo il bordo gengivale e tra i denti. Puoi pulire a fondo anche le zone più difficili, sempre in modo delicato per le gengive.