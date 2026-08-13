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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HX9042/07
Pacco da 2
Misura standard
Ad aggancio
Pulizia più profonda
La nostra testina AdaptiveClean è l'unica testina per spazzolino elettrico che può seguire la forma personale dei tuoi denti e gengive. Con i morbidi lati in gomma, le setole della testina si adattano alla forma della superficie di tutti i denti. Puoi disporre di una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia* e rimuovere una quantità di placca fino a 10 volte maggiore** lungo il bordo gengivale e tra i denti. Puoi pulire a fondo anche le zone più difficili, sempre in modo delicato per le gengive.
Con una testina AdaptiveClean, anche la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino Sonic si muove lungo il bordo gengivale, i lati e le setole della testina assorbono gli eventuali eccessi di pressione. Il tessuto morbido intorno alle gengive è protetto anche quando spazzoli energicamente.
La nostra testina più innovativa è anche quella che pulisce più a fondo. Grazie alla sua flessibilità, la testina AdaptiveClean può rimuovere fino a 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere. Il movimento della testina dello spazzolino è progettato in modo specifico per migliorare l'azione di pulizia dinamica dello spazzolino sonico Philips. In qualsiasi modo tu spazzoli, puoi essere sicuro di avere una pulizia eccellente, che si vede e si sente.
Recensioni
Rispetto a una testina DiamondClean
rispetto a uno spazzolino manuale