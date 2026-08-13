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  • Pulizia più profonda, gengive più sane
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Fuori produzione

Philips Sonicare AdaptiveCleanTestine standard per spazzolino sonico

HX9042/07

Pulizia più profonda, gengive più sane
La pulizia dei punti più difficili da raggiungere è diventata molto più facile. La nostra testina AdaptiveClean offre una superficie di contatto 4 volte più ampia* e assorbe facilmente qualsiasi eccesso di pressione. In qualsiasi modo la utilizzerai, otterrai una pulizia profonda e delicata sulle gengive.
Vedi tutti i vantaggi

La nostra testina che offre una pulizia profonda

Pulizia più profonda, gengive più sane

  • Pacco da 2

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Pulizia più profonda

Superficie di contatto 4 volte più ampia* per una pulizia profonda senza sforzi

Superficie di contatto 4 volte più ampia* per una pulizia profonda senza sforzi

La nostra testina AdaptiveClean è l'unica testina per spazzolino elettrico che può seguire la forma personale dei tuoi denti e gengive. Con i morbidi lati in gomma, le setole della testina si adattano alla forma della superficie di tutti i denti. Puoi disporre di una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia* e rimuovere una quantità di placca fino a 10 volte maggiore** lungo il bordo gengivale e tra i denti. Puoi pulire a fondo anche le zone più difficili, sempre in modo delicato per le gengive.

Fino a 2 volte più delicato per le gengive rispetto ad uno spazzolino manuale

Fino a 2 volte più delicato per le gengive rispetto ad uno spazzolino manuale

Con una testina AdaptiveClean, anche la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino Sonic si muove lungo il bordo gengivale, i lati e le setole della testina assorbono gli eventuali eccessi di pressione. Il tessuto morbido intorno alle gengive è protetto anche quando spazzoli energicamente.

Rimuove una quantità di placca 10 volte maggiore** nelle zone difficili da raggiungere

Rimuove una quantità di placca 10 volte maggiore** nelle zone difficili da raggiungere

La nostra testina più innovativa è anche quella che pulisce più a fondo. Grazie alla sua flessibilità, la testina AdaptiveClean può rimuovere fino a 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere. Il movimento della testina dello spazzolino è progettato in modo specifico per migliorare l'azione di pulizia dinamica dello spazzolino sonico Philips. In qualsiasi modo tu spazzoli, puoi essere sicuro di avere una pulizia eccellente, che si vede e si sente.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto a una testina DiamondClean

  2. rispetto a uno spazzolino manuale