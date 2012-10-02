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  • La maniera più semplice di eseguire la pulizia interdentale
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Fuori produzione

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8141

3.6
| (55) Recensioni
La maniera più semplice di eseguire la pulizia interdentale
Se la pulizia interdentale non fa parte della tua normale routine di pulizia orale, non stai eliminando i batteri che si possono accumulare tra i denti e causare infezioni. Sonicare AirFloss ti consente di realizzare una pulizia profonda ogni giorno, senza utilizzare il normale filo interdentale.
Vedi tutti i vantaggi

Migliora efficacemente e delicatamente l'igiene orale

La maniera più semplice di eseguire la pulizia interdentale

  • Ricaricabile

Serbatoio facile da riempire

Serbatoio facile da riempire

Il serbatoio facile da riempire usa solo una piccolissima quantità d'acqua per la massima praticità. Riempilo con del collutorio per avere un beneficio ancora maggiore.

Compatibile con i caricabatterie Philips Sonicare standard

Compatibile con i caricabatterie Philips Sonicare standard

Ti basta un solo caricabatterie per caricare i tuoi prodotti Philips Sonicare.

Punta guida per facilitare il posizionamento

Punta guida per facilitare il posizionamento

Basta far scorrere la punta guida lungo la linea della gengiva fino a posizionarla tra i denti. Trovare la posizione corretta è semplice anche nei punti più difficili da raggiungere.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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3.6

su 5

55

Recensioni

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.

Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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22/07/2012

France

France

Le complément indispensable à l'hygiène dentaire et buccale

Un conseil pour ceux qui se plaignent de saignements de gencives en utilisant l'Airfloss : Il faut diriger le jet parallèlement à la gencive et non vers la gencive, de sorte que le jet intervienne dans la cavité inter-dentaire et ne vienne pas frapper la gencive.

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Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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07/03/2015

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist jeden Euro wert !

Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !

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