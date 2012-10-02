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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HX8141
Ricaricabile
Il serbatoio facile da riempire usa solo una piccolissima quantità d'acqua per la massima praticità. Riempilo con del collutorio per avere un beneficio ancora maggiore.
Ti basta un solo caricabatterie per caricare i tuoi prodotti Philips Sonicare.
Basta far scorrere la punta guida lungo la linea della gengiva fino a posizionarla tra i denti. Trovare la posizione corretta è semplice anche nei punti più difficili da raggiungere.
3.6
su 5
55
Recensioni
Kit70
02/10/2012
United Kingdom
Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.
Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
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favoucava
22/07/2012
France
Le complément indispensable à l'hygiène dentaire et buccale
Un conseil pour ceux qui se plaignent de saignements de gencives en utilisant l'Airfloss : Il faut diriger le jet parallèlement à la gencive et non vers la gencive, de sorte que le jet intervienne dans la cavité inter-dentaire et ne vienne pas frapper la gencive.
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0bernhardt1
07/03/2015
Deutschland
Dieses Produkt ist jeden Euro wert !
Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !
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