Premetto che mi sono avvicinato alla linea Sonicare della Philips circa 2 anni e mezzo fa acquistando un Sonicare 4300. Non volevo spendere tanto per via delle delusioni avute con prodotti di altre marche, soprattutto di una molto reclamizzata. Dopo pochi giorni ho potuto constatare la veridicità delle affermazioni di Philips riguardo a quello spazzolino e da allora non ho potuto farne più a meno. Approfittando della promozione in corso ho acquistato ora questo modello, il 6100, e devo dire che le differenze con il 4300 si sentono e si vedono. Innanzitutto per le tre funzioni "intelligenti" disponibili (Clean, White e Gun) che consentono una pulizia ancor più accurata (ma ripeto il 4300 resta il mio secondo spazzolino e l'ho portato in ufficio). La funzione White mi ha davvero sorpreso: lo spazzolino vibra per 2 minuti (4 cicli da 30 secondi con timer) quasi in percussione in modo da assicurare davvero uno sbiancamento eccellente, poi automaticamente passa alla funzione Clean per 1 minuto (2 cicli ea 30 secondi con timer). Inoltre la custodia da viaggio è davvero ben fatta e comoda. Provatelo e non ve ne pentirete!