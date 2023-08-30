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  • Denti più bianchi. Con delicatezza.
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Fuori produzione

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Spazzolino elettrico sonico

HX6877/28

4.8
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Denti più bianchi. Con delicatezza.
Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.
Vedi tutti i vantaggi
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marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Denti più bianchi. Con delicatezza.

  • Sensore di pressione integrato

  • 3 modalità, 3 intensità

  • 2 funzioni BrushSync

  • Custodia da viaggio

Denti bianchi in una sola settimana

Denti bianchi in una sola settimana

Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Tre modalità, tre impostazioni di intensità

Tre modalità, tre impostazioni di intensità

Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

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Recensioni

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di utenti consiglia questo prodotto

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Staits

30/08/2023

Italia

Uno spazzolino eccellente!

Premetto che mi sono avvicinato alla linea Sonicare della Philips circa 2 anni e mezzo fa acquistando un Sonicare 4300. Non volevo spendere tanto per via delle delusioni avute con prodotti di altre marche, soprattutto di una molto reclamizzata. Dopo pochi giorni ho potuto constatare la veridicità delle affermazioni di Philips riguardo a quello spazzolino e da allora non ho potuto farne più a meno. Approfittando della promozione in corso ho acquistato ora questo modello, il 6100, e devo dire che le differenze con il 4300 si sentono e si vedono. Innanzitutto per le tre funzioni "intelligenti" disponibili (Clean, White e Gun) che consentono una pulizia ancor più accurata (ma ripeto il 4300 resta il mio secondo spazzolino e l'ho portato in ufficio). La funzione White mi ha davvero sorpreso: lo spazzolino vibra per 2 minuti (4 cicli da 30 secondi con timer) quasi in percussione in modo da assicurare davvero uno sbiancamento eccellente, poi automaticamente passa alla funzione Clean per 1 minuto (2 cicli ea 30 secondi con timer). Inoltre la custodia da viaggio è davvero ben fatta e comoda. Provatelo e non ve ne pentirete!

Pro

Pulizia profonda, design, funzionalità, progettazione, materiali

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Spazzolino elettrico sonico

ArnoldII69

03/09/2021

Italia

Compratore verificato

Performante e multifunzione

Il mio primo spazzolino elettrico....a saperlo lo compravo anni fa....pulisce molto meglio di quello manuale specialmente i denti in fondo alla bocca . Si sentono i denti puliti dopo averlo usato.

Pro

Molte funzioni , maneggevole e performante

Contro

Nei punti dove lo si impugna , dopo circa sei mesi di utilizzo la plastica sembra sfibrarsi .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico

Arnold3

10/04/2021

Italia

Compratore verificato

Molte funzioni , performante

Pulizia perfetta, molte funzioni e testine da scegliere in base alle proprie esigenze. La carica dura a lungo .

Pro

Performante

Contro

Design e colori migliorabili

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale