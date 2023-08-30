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Grandi vendite
EXTRA 10% di sconto con il codice* 10SUMMER
Fuori produzione
marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti
Sensore di pressione integrato
3 modalità, 3 intensità
2 funzioni BrushSync
Custodia da viaggio
Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.
Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.
Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.
Considera le recensioni dei prodotti
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Staits
30/08/2023
Italia
Uno spazzolino eccellente!
Premetto che mi sono avvicinato alla linea Sonicare della Philips circa 2 anni e mezzo fa acquistando un Sonicare 4300. Non volevo spendere tanto per via delle delusioni avute con prodotti di altre marche, soprattutto di una molto reclamizzata. Dopo pochi giorni ho potuto constatare la veridicità delle affermazioni di Philips riguardo a quello spazzolino e da allora non ho potuto farne più a meno. Approfittando della promozione in corso ho acquistato ora questo modello, il 6100, e devo dire che le differenze con il 4300 si sentono e si vedono. Innanzitutto per le tre funzioni "intelligenti" disponibili (Clean, White e Gun) che consentono una pulizia ancor più accurata (ma ripeto il 4300 resta il mio secondo spazzolino e l'ho portato in ufficio). La funzione White mi ha davvero sorpreso: lo spazzolino vibra per 2 minuti (4 cicli da 30 secondi con timer) quasi in percussione in modo da assicurare davvero uno sbiancamento eccellente, poi automaticamente passa alla funzione Clean per 1 minuto (2 cicli ea 30 secondi con timer). Inoltre la custodia da viaggio è davvero ben fatta e comoda. Provatelo e non ve ne pentirete!
Pro
Pulizia profonda, design, funzionalità, progettazione, materiali
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Spazzolino elettrico sonico
ArnoldII69
03/09/2021
Italia
Compratore verificato
Performante e multifunzione
Il mio primo spazzolino elettrico....a saperlo lo compravo anni fa....pulisce molto meglio di quello manuale specialmente i denti in fondo alla bocca . Si sentono i denti puliti dopo averlo usato.
Pro
Molte funzioni , maneggevole e performante
Contro
Nei punti dove lo si impugna , dopo circa sei mesi di utilizzo la plastica sembra sfibrarsi .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico
Arnold3
10/04/2021
Italia
Compratore verificato
Molte funzioni , performante
Pulizia perfetta, molte funzioni e testine da scegliere in base alle proprie esigenze. La carica dura a lungo .
Pro
Performante
Contro
Design e colori migliorabili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Spazzolino elettrico sonico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale