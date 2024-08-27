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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
Sensore di pressione integrato
1 modalità di pulizia
Funzione BrushSync
Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.
La testina InterCare è dotata di innumerevoli setole extra lunghe di alta qualità per eliminare la placca che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole due settimane.
Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.
4.3
su 5
932
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Pistarino
27/08/2024
Italia
Compratore verificato
Fantastico spazzolino ad un prezzo accessibile
Spazzolino sonico fantastico, pulisce bene ed ha tutte le funzioni base fondamentali per una corretta igiene orale (timer di spazzolamento diviso in 4 sezioni per distribuire il tempo in maniera uniforme fra le arcate dentali, sensore di pressione eccessiva). Inoltre tiene traccia dell’utilizzo delle singole testine per avvisare quando è ora di sostituirle grazie alla tecnologia RFID in esse contenuta (questo comporta di contro un prezzo piuttosto ekevato dei ricambi). Il prezzo è accessibile. La mancanza della connessione bluetooth per le funzioni connesse non si fa sentire.
Pro
Pulizia efficace, presenza delle funzioni base come timer per lo spazzolamento, avviso sostituzione testine, avviso di eccessiva pressione di spazzolamento, modalità soft per denti e gengive sensibili, batteria di lunga autonomia
Contro
Testine di ricambio costose
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico
Panda7626
25/07/2024
Italia
Compratore verificato
Il top
Primo spazzolino elettrico che io abbia comprato, ottimo per pulizia e semplice da utilizzare
Pro
Tutto
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico
Panterino
11/07/2023
Italia
Spazzolino tecnologico.
Ho usato altri spazzolini, ma questi della Philips sono i migliori in prestazioni e affidabilità. Ho convinto anche mia figlia, adesso non può più farne a meno.
Pro
Professionali.
Contro
Le testine non si trovano dappertutto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale