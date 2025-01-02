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  • Denti più bianchi. Con delicatezza.
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4500Spazzolino elettrico sonico

HX6839/28

HX683P

4.5
| (724) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco e blu chiaro
Nero, grigio
Denti più bianchi. Con delicatezza.
Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Denti più bianchi. Con delicatezza.

  • Sensore di pressione integrato

  • 2 modalità di pulizia

  • Funzione BrushSync

  • Custodia da viaggio

Denti bianchi in una sola settimana

Denti bianchi in una sola settimana

Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Modalità Clean e White

Modalità Clean e White

Sia che tu voglia concentrarti sulla rimozione della placca o su denti più bianchi abbiamo la soluzione per te: la modalità Clean offre una pulizia superiore, mentre la modalità White è ideale per eliminare le macchie superficiali.

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

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724

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

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Vilerr77

02/01/2025

Italia

Compratore verificato

Philips Sonicare 4500

Purtroppo è il secondo che mi viene sostituito in garanzia (e speriamo anche l'ultimo) causa guasto/rottura led/sensore pressione. Ovviamente penso non sia colpa ne mia e ne del costruttore. In ogni modo per Philips massima serietà e competenza. Visto poi le caratteristiche e il rapporto qualità prezzo del prodotto, lo consiglio vivamente a chi non può permettersi quelli di categoria superiore.

Pro

Rapporto qualità prezzo

Contro

Delicatezza del sensore di pressione

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico

Sangest

21/12/2023

Italia

Compratore verificato

Pulizia dolce

Facile nell utilizzo decido e delicato nella pulizia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6857/17 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6857/17 Spazzolino elettrico sonico

GIO&GIA

16/10/2023

Italia

Compratore verificato

MANTIENE CIO' CHE PROMETTE

premetto che avevo già uno spazzolino elettrico PHILIPS del quale ero molto contento. Questo è anch'esso molto efficace e semplice da adoperare.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale