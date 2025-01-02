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Garanzia di 2 anni
Grandi vendite
EXTRA 10% di sconto con il codice* 10SUMMER
Disponibile in
marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti
Sensore di pressione integrato
2 modalità di pulizia
Funzione BrushSync
Custodia da viaggio
Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.
Sia che tu voglia concentrarti sulla rimozione della placca o su denti più bianchi abbiamo la soluzione per te: la modalità Clean offre una pulizia superiore, mentre la modalità White è ideale per eliminare le macchie superficiali.
Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.
Considera le recensioni dei prodotti
4.5
su 5
724
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Vilerr77
02/01/2025
Italia
Compratore verificato
Philips Sonicare 4500
Purtroppo è il secondo che mi viene sostituito in garanzia (e speriamo anche l'ultimo) causa guasto/rottura led/sensore pressione. Ovviamente penso non sia colpa ne mia e ne del costruttore. In ogni modo per Philips massima serietà e competenza. Visto poi le caratteristiche e il rapporto qualità prezzo del prodotto, lo consiglio vivamente a chi non può permettersi quelli di categoria superiore.
Pro
Rapporto qualità prezzo
Contro
Delicatezza del sensore di pressione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico
Sangest
21/12/2023
Italia
Compratore verificato
Pulizia dolce
Facile nell utilizzo decido e delicato nella pulizia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6857/17 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6857/17 Spazzolino elettrico sonico
GIO&GIA
16/10/2023
Italia
Compratore verificato
MANTIENE CIO' CHE PROMETTE
premetto che avevo già uno spazzolino elettrico PHILIPS del quale ero molto contento. Questo è anch'esso molto efficace e semplice da adoperare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Spazzolino elettrico sonico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale