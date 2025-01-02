Purtroppo è il secondo che mi viene sostituito in garanzia (e speriamo anche l'ultimo) causa guasto/rottura led/sensore pressione. Ovviamente penso non sia colpa ne mia e ne del costruttore. In ogni modo per Philips massima serietà e competenza. Visto poi le caratteristiche e il rapporto qualità prezzo del prodotto, lo consiglio vivamente a chi non può permettersi quelli di categoria superiore.