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Fuori produzione

Philips Sonicare HealthyWhiteSpazzolino elettrico sonico

HX6731/02

4.2
| (534) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
Denti più bianchi e più luminosi
Tutti amano un sorriso con denti bianchi e splendenti. Fai risplendere il bianco naturale dei tuoi denti. È stato dimostrato che lo spazzolino elettrico Sonicare HealthyWhite rimuove in sole due settimane le macchie che ogni giorno si formano sui denti grazie all'uso della modalità Clean & White.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Eccezionale spazzolino per denti più bianchi

Denti più bianchi e più luminosi

  • 3 modalità

  • 1 testina

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.

Modalità Clean and White: efficacia comprovata contro le macchie

Modalità Clean and White: efficacia comprovata contro le macchie

2 minuti della modalità Clean insieme a 30 secondi della modalità White per concentrarsi sugli incisivi centrali visibili. In questo modo è possibile rimuovere le macchie di ogni giorno, ad esempio di caffè, tè, tabacco e vino rosso. Sbianca i denti di 2 tonalità in sole 2 settimane.*

Modalità Clean: modalità standard di 2 minuti

Per un'eccezionale pulizia quotidiana. Aiuta a prolungare la durata dei trattamenti sbiancanti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

534

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

30/04/2019

Italia

Italia

Ottimo

Rispetto alla nota marca del principale concorrente è tutto un altro mondo! La prima volta si sente una sensazione di solletico forte, specialmente sulle gengive, ma ci si abitua subito. E' silenzioso e veramente potente, offre un'ottima pulizia. La carica dura molti giorni, assolutamente consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico

17/03/2019

Italia

Italia

Fantastico

Ho appena provato il mio nuovo spazzolino Sonicare HealthyWhite e già ho capito che non potrò più farne a meno. Non è stato facile sceglierlo data l'infinita' di modelli disponibili ma sono pienamente soddisfatta del mio acquisto. E' bello, facile da usare, la tecnologia è ottima e i risultati si percepiscono fin da subito. Lo raccomando, assolutamente!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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16/01/2019

Italia

Italia

Prima esperienza

non avevo mai avuto uno spazzolino elettrico. mi trovo bene, sono soddisfatto della pulizia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean

  2. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale