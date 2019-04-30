Ho appena provato il mio nuovo spazzolino Sonicare HealthyWhite e già ho capito che non potrò più farne a meno. Non è stato facile sceglierlo data l'infinita' di modelli disponibili ma sono pienamente soddisfatta del mio acquisto. E' bello, facile da usare, la tecnologia è ottima e i risultati si percepiscono fin da subito. Lo raccomando, assolutamente!