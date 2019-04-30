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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
3 modalità
1 testina
È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.
2 minuti della modalità Clean insieme a 30 secondi della modalità White per concentrarsi sugli incisivi centrali visibili. In questo modo è possibile rimuovere le macchie di ogni giorno, ad esempio di caffè, tè, tabacco e vino rosso. Sbianca i denti di 2 tonalità in sole 2 settimane.*
Per un'eccezionale pulizia quotidiana. Aiuta a prolungare la durata dei trattamenti sbiancanti.
4.2
su 5
534
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
82Carlotta
30/04/2019
Italia
Ottimo
Rispetto alla nota marca del principale concorrente è tutto un altro mondo! La prima volta si sente una sensazione di solletico forte, specialmente sulle gengive, ma ci si abitua subito. E' silenzioso e veramente potente, offre un'ottima pulizia. La carica dura molti giorni, assolutamente consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico
ash58
17/03/2019
Italia
Fantastico
Ho appena provato il mio nuovo spazzolino Sonicare HealthyWhite e già ho capito che non potrò più farne a meno. Non è stato facile sceglierlo data l'infinita' di modelli disponibili ma sono pienamente soddisfatta del mio acquisto. E' bello, facile da usare, la tecnologia è ottima e i risultati si percepiscono fin da subito. Lo raccomando, assolutamente!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
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ClaudioTorino
16/01/2019
Italia
Prima esperienza
non avevo mai avuto uno spazzolino elettrico. mi trovo bene, sono soddisfatto della pulizia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6732/37 Spazzolino elettrico sonico
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Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale