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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Spazzolino elettrico sonico
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HX6483/52
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Come si attiva o disattiva il sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?
Come funzionano gli avvisi del sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?
Philips SonicareCaricatore
i InterCareTestine standard per spazzolino sonico
ProResultsConfezione da 6 testine
UV SanitizerIgienizzatore UV
Philips SonicareCustodia da viaggio in plastica
W2 Optimal White2x Testine bianche per spazzolino sonico
G3 Premium Gum Care4x Testine bianche per spazzolino sonico
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
Lo spazzolino Sonicare non si carica
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