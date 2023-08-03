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Garanzia di 2 anni
Grandi vendite
EXTRA 10% di sconto con il codice* 10SUMMER
Fuori produzione
marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti
Sensore di pressione integrato
2 modalità di pulizia
Funzione BrushSync
La testina C3 Premium Plaque Defence offre una pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere*.
Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.
Che tu voglia rimuovere la placca o rendere le tue gengive sane e mantenerle tali, questo spazzolino ha la modalità giusta per te. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore, mentre la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive.
Considera le recensioni dei prodotti
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
cooper2010
03/08/2023
Suisse
Compratore verificato
mehrere Bürstenköpfe für verschiedene Funktionen
saubereres Zahngefühl als beim Putzen von Hand - bin sehr zufrieden
Pro
kann auch die hintersten Zähne gut erreichen und von Zahnbelag befreien
Contro
bei geöffnetem Mund und bei höchster Stufe - starkes Spritzen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Tschätterli
28/03/2022
Suisse
Compratore verificato
sehr gute Zahnreinigung
Sehr gute Zahnreinigung und Massage des Zahnfleisches
Pro
elektrische Reinigung
Contro
Beim Putzen kommt manchmal ein Finger auf die Ein/Aus Taste und das Gerät stellt ab
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Tine456
03/01/2022
Suisse
Compratore verificato
Sehr angenehm
Die Schallzahnbürste ist wirklich angenehm. Die Vibration ruhig und nicht zu ruckelig…
Pro
Leise
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
rispetto a DiamondClean