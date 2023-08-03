ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Go to promotion

Grandi vendite

EXTRA 10% di sconto con il codice* 10SUMMER

Acquista ora

  • Denti più puliti. Con delicatezza.
  • Denti più puliti. Con delicatezza.
  • Denti più puliti. Con delicatezza.
  • Denti più puliti. Con delicatezza.
  • Denti più puliti. Con delicatezza.
  • Denti più puliti. Con delicatezza.
  • Denti più puliti. Con delicatezza.
  • Denti più puliti. Con delicatezza.

Fuori produzione

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Spazzolino elettrico sonico

HX6483/52

HX642A

4.7
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Denti più puliti. Con delicatezza.
Grazie al nostro sensore di pressione, puoi pulire i denti in modo delicato e rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti

Rimuove fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Denti più puliti. Con delicatezza.

  • Sensore di pressione integrato

  • 2 modalità di pulizia

  • Funzione BrushSync

Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca

Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca

La testina C3 Premium Plaque Defence offre una pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere*.

Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale

Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale

Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.

Modalità Clean e Gum Care

Modalità Clean e Gum Care

Che tu voglia rimuovere la placca o rendere le tue gengive sane e mantenerle tali, questo spazzolino ha la modalità giusta per te. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore, mentre la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Considera le recensioni dei prodotti

4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
4
3
2
1

cooper2010

03/08/2023

Suisse

Compratore verificato

mehrere Bürstenköpfe für verschiedene Funktionen

saubereres Zahngefühl als beim Putzen von Hand - bin sehr zufrieden

Pro

kann auch die hintersten Zähne gut erreichen und von Zahnbelag befreien

Contro

bei geöffnetem Mund und bei höchster Stufe - starkes Spritzen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Tschätterli

28/03/2022

Suisse

Compratore verificato

sehr gute Zahnreinigung

Sehr gute Zahnreinigung und Massage des Zahnfleisches

Pro

elektrische Reinigung

Contro

Beim Putzen kommt manchmal ein Finger auf die Ein/Aus Taste und das Gerät stellt ab

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Tine456

03/01/2022

Suisse

Compratore verificato

Sehr angenehm

Die Schallzahnbürste ist wirklich angenehm. Die Vibration ruhig und nicht zu ruckelig…

Pro

Leise

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

  2. rispetto a DiamondClean