Modalità Clean e Gum Care

Che tu voglia rimuovere la placca o rendere le tue gengive sane e mantenerle tali, questo spazzolino ha la modalità giusta per te. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore, mentre la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive.