Età dai 7 anni in su

La testina standard dello spazzolino Philips Sonicare For Kids è caratterizzata da un profilo sagomato che si adatta ai denti del bambino a partire dai 7 anni e setole morbide per una pulizia delicata. Presenta anche un rivestimento in gomma sul retro della testina per una pulizia più sicura e piacevole. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte per bambini dai 4 anni in su.