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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HX6042/33
Confezione doppia
Misura standard
Ad aggancio
Pulizia adatta ai bambini
La testina standard dello spazzolino Philips Sonicare For Kids è caratterizzata da un profilo sagomato che si adatta ai denti del bambino a partire dai 7 anni e setole morbide per una pulizia delicata. Presenta anche un rivestimento in gomma sul retro della testina per una pulizia più sicura e piacevole. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte per bambini dai 4 anni in su.
La testina Philips Sonicare For Kids è clinicamente testata e consente di rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Proteggi i tuoi bambini dalla carie e garantisci loro controlli più piacevoli dal dentista. Ti garantiamo una migliore igiene orale, o ti rimborsiamo.
La nostra potenza sonica ti permette di sfruttare al meglio il tempo limitato che i tuoi bambini dedicano a lavarsi i denti mentre sviluppano delle sane abitudini e perfezionano la loro tecnica di pulizia.
Recensioni
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale