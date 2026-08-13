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  • Pulizia superiore in pochi secondi.*
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Fuori produzione

Philips Sonicare For KidsTestine Philips Sonicare Standard

HX6042/33

Pulizia superiore in pochi secondi.*
La testina Philips Sonicare For Kids è ideale per i dentini in crescita. Compatibile solo con spazzolini For Kids in grado di offrire un'esperienza più sicura, piacevole e formativa ai tuoi bambini.
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
For Kids

For Kids
Spazzolino elettrico sonico

HX6322/12

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Spazzolino elettrico sonico

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Spazzolino elettrico sonico

HX6350

HX6352/42

Pulisce e protegge il loro sorriso dai 7 anni in su

Pulizia superiore in pochi secondi.*

  • Confezione doppia

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Pulizia adatta ai bambini

Età dai 7 anni in su

Età dai 7 anni in su

La testina standard dello spazzolino Philips Sonicare For Kids è caratterizzata da un profilo sagomato che si adatta ai denti del bambino a partire dai 7 anni e setole morbide per una pulizia delicata. Presenta anche un rivestimento in gomma sul retro della testina per una pulizia più sicura e piacevole. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte per bambini dai 4 anni in su.

Fino al 75% in più di efficacia rispetto a uno spazzolino manuale

Fino al 75% in più di efficacia rispetto a uno spazzolino manuale

La testina Philips Sonicare For Kids è clinicamente testata e consente di rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Proteggi i tuoi bambini dalla carie e garantisci loro controlli più piacevoli dal dentista. Ti garantiamo una migliore igiene orale, o ti rimborsiamo.

La pulizia eccellente in pochi secondi ottimizza ogni secondo

La pulizia eccellente in pochi secondi ottimizza ogni secondo

La nostra potenza sonica ti permette di sfruttare al meglio il tempo limitato che i tuoi bambini dedicano a lavarsi i denti mentre sviluppano delle sane abitudini e perfezionano la loro tecnica di pulizia.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale