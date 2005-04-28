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Fuori produzione
HX5751
Migliore rimozione della placca
L'esclusiva azione pulente dinamica di Sonicare raggiunge in maniera delicata ma efficace gli spazi interdentali e lungo il margine gengivale.
1 modalità
1 testina
1 custodia da viaggio rigida
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.
Philips Sonicare è uno spazzolino elettrico delicato per apparecchi ortodontici (le testine si usurano prima quando usate sugli apparecchi) ed è sicuro da utilizzare anche su impianti odontoiatrici (otturazioni, corone, faccette) e tasche parodontali.
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