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Fuori produzione

Philips Sonicare EssenceSpazzolino Sonic ricaricabile

HX5751

Migliore rimozione della placca

L'esclusiva azione pulente dinamica di Sonicare raggiunge in maniera delicata ma efficace gli spazi interdentali e lungo il margine gengivale.

Vedi tutti i vantaggi

Migliore rimozione della placca

  • 1 modalità

  • 1 testina

  • 1 custodia da viaggio rigida

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.

Sicuro e delicato

Sicuro e delicato

Philips Sonicare è uno spazzolino elettrico delicato per apparecchi ortodontici (le testine si usurano prima quando usate sugli apparecchi) ed è sicuro da utilizzare anche su impianti odontoiatrici (otturazioni, corone, faccette) e tasche parodontali.

Specifiche tecniche

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