      Philips Sonicare 3100 Spazzolino ricaricabile

      HX4072/41

      Cura essenziale per denti e gengive sani

      Passa agevolmente alla pulizia con spazzolino elettrico e scopri Philips Sonicare Serie 3000 Rimuove fino a 5 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

      Rimuove delicatamente fino a 5 volte più placca*

      Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina W. Le innumerevoli setole assicurano una rimozione della placca fino a 5 volte superiore*, offrendo al contempo una pulizia rinfrescante per l'intera bocca.

      Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

      Spesso può capitare di spazzolare troppo energicamente ed è qui che entra in gioco lo spazzolino Philips Sonicare, dotato di un sensore di pressione con feedback tattile in grado di rilevare la pressione eccessiva. Se stai esercitando troppa pressione, lo spazzolino ti avvisa con delicate vibrazioni per ricordarti di rallentare e proteggere le gengive.

      Goditi una pulizia piacevole con 3 impostazioni di intensità. Scegli tra Alta, Media e Bassa. Efficacia garantita, sia che tu voglia un po' di vigore in più o porre una maggiore attenzione su un particolare passaggio della pulizia.

      Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.

      Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.

      Prova fino a 14 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

      Specifiche tecniche

        Alta
        Per una pulizia migliore
        Bassa
        Per denti e gengive sensibili

        Media
        Per la pulizia di tutti i giorni

      • Assorbimento

        Voltaggio
        100-240 V

      • Specifiche tecniche

        Batteria
        Ricaricabile
        Autonomia (da completamente carica a scarica)
        14 giorni
        Tipo di batteria
        Agli ioni di litio
        Consumo energetico
        Standby senza display <0,5 W (raggiunto automaticamente entro 1 minuto)

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Bianco e bianco

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Compatibilità del manico
        Testine ad aggancio semplice
        Manico
        Design ergonomico e compatto
        Indicatore di stato della batteria
        L'icona illuminata indica la durata della batteria
        Timer
        SmarTimer e QuadPacer

      • Accessori inclusi

        Manico
        2 spazzolini ricaricabili 3100
        Custodia da viaggio
        2
        Testina per spazzolino
        2 Optimal White W
        Caricabatterie
        2

      • Prestazioni di pulizia

        Rimozione della placca
        Rimozione della placca fino a 5 volte superiore*

      • Modalità

        Clean
        Per un'eccezionale pulizia quotidiana

      • rispetto a uno spazzolino manuale

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

