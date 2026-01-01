Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Cura essenziale per denti e gengive sani Cura essenziale per denti e gengive sani Cura essenziale per denti e gengive sani

      Philips Sonicare 2100 Spazzolino ricaricabile

      HX4023/02

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Cura essenziale per denti e gengive sani

      Passa agevolmente alla pulizia con spazzolino elettrico e scopri Philips Sonicare Serie 2000. Rimuove fino a 3 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

      Scopri tutti i vantaggi

      Prodotti simili

      Vedi tutti Serie 2000

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      2100
      - {discount-value}

      2100

      Spazzolino ricaricabile

      totale

      recurring payment

      Cura essenziale per denti e gengive sani

      Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca*

      • Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca
      • 2 intensità
      • EasyStart
      • SmartTimer e QuadPacer
      • 14 giorni di durata della batteria
      Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca*

      Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca*

      Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina Intercare. Le setole extra lunghe aiutano a rimuovere più placca dagli spazi interdentali e dai punti difficili da raggiungere.

      L'azione fluidodinamica Sonicare

      L'azione fluidodinamica Sonicare

      Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

      Scegli la tua esperienza di pulizia ideale

      Scegli la tua esperienza di pulizia ideale

      Goditi una pulizia piacevole con 2 impostazioni di intensità. Scegli tra Media e Bassa. Efficacia garantita, sia che tu voglia un po' di vigore in più o porre una maggiore attenzione su un particolare passaggio della pulizia.

      Facile passaggio alla pulizia con spazzolino elettrico

      Facile passaggio alla pulizia con spazzolino elettrico

      Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.

      Sessioni di pulizia guidate

      Sessioni di pulizia guidate

      Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.

      14 giorni di durata della batteria

      14 giorni di durata della batteria

      Prova fino a 14 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

      Specifiche tecniche

      • Intensità

        Bassa
        Per denti e gengive sensibili

      • Intensità

        Media
        Per la pulizia di tutti i giorni

      • Assorbimento

        Voltaggio
        100-240 V

      • Specifiche tecniche

        Autonomia (da completamente carica a scarica)
        14 giorni
        Batteria
        Ricaricabile
        Tipo di batteria
        Agli ioni di litio
        Consumo energetico
        Standby senza display <0,5 W (raggiunto automaticamente entro 1 minuto)

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Nero

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Compatibilità del manico
        Testine ad aggancio semplice
        Manico
        Design ergonomico e compatto
        Indicatore di stato della batteria
        L'icona illuminata indica la durata della batteria
        Timer
        SmarTimer e QuadPacer

      • Accessori inclusi

        Manico
        1 spazzolino ricaricabile 2100
        Testina per spazzolino
        1 InterCare
        Custodia da viaggio
        1
        Caricabatterie
        1

      • Prestazioni di pulizia

        Rimozione della placca
        Rimozione della placca fino a 3 volte superiore*

      • Modalità

        Clean
        Per un'eccezionale pulizia quotidiana

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • rispetto a uno spazzolino manuale

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.