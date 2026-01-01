Termini di ricerca
HX4022/01
Cura essenziale per denti e gengive sani
Passa agevolmente alla pulizia con spazzolino elettrico e scopri Philips Sonicare Serie 2000. Rimuove fino a 3 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.Scopri tutti i vantaggi
Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina Intercare. Le setole extra lunghe aiutano a rimuovere più placca dagli spazi interdentali e dai punti difficili da raggiungere.
Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Goditi una pulizia piacevole con 2 impostazioni di intensità. Scegli tra Media e Bassa. Efficacia garantita, sia che tu voglia un po' di vigore in più o porre una maggiore attenzione su un particolare passaggio della pulizia.
Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.
Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.
Prova fino a 14 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.
Intensità
Intensità
Assorbimento
Specifiche tecniche
Aspetto e rifiniture
Assistenza
Facilità d'uso
Accessori inclusi
Prestazioni di pulizia
Modalità
