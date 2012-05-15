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Fuori produzione
HTS9520/12
Audio surround da tutte le angolazioni, come al cinema
Oltre il 70% delle persone preferisce nel confronto* Philips 360Sound. Gli altoparlanti 360Sound sono stati progettati con driver audio sulla parte anteriore e sui lati per diffondere l'audio surround in maniera omogenea nella stanza proprio come al cinema.
Riproduzione 3D Blu-ray
Decisamente diverso da un Home Theater 5.1 convenzionale, il sistema 360Sound è stato progettato in maniera esclusiva con tre driver in ogni altoparlante satellite: uno anteriore e due a diffusione laterale con angolazione studiata per una proiezione coinvolgente dell'audio. Oltre al principio dei dipoli, Philips utilizza un proprio algoritmo per ottimizzare ulteriormente l'effetto di diffusione sonora. Costruito con componenti acustici di ottima qualità come i tweeter Soft Dome, i magneti al neodimio e gli amplificatori digitali di classe D, il sistema 360Sound diffonde un audio eccezionale ovunque per un'esperienza analoga a quella del cinema a casa tua.
Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.
Ricca selezione di servizi online con Net TV. Divertiti con film, immagini, infotainment e altri contenuti online direttamente sul tuo TV, quando lo desideri. Basta collegare il TV alla rete domestica con il collegamento Ethernet e navigare scegliendo cosa guardare con il telecomando. Il menu Philips consente di accedere ai servizi Net TV adattati allo schermo TV. Inoltre, grazie alla rete certificata DLNA, è possibile guardare video o accedere a immagini memorizzate sul computer utilizzando il telecomando.
Riconoscimenti
3.6
su 5
88
Recensioni
Fra6767
15/05/2012
Italia
Solo philips!!!
Ho provato molte altre marche,ed essendo abbastanza esigente,riesco ad ottenere soddisfazioni solo con i prodotti philips,qualita' e serieta'!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS9520 Home Theater 5.1
Sì, consiglio questo prodotto
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AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS9520 5.1 Home theatre
Sì, consiglio questo prodotto
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bubus78
27/08/2012
France
Compratore verificato
absolument immersif
heureux possesseur de cet ensemble home cinéma c'est avec un réel plaisir que je redécouvre les films l'immersion est absolument incroyable on est vraiment plongé au coeur de l'action un seul mot grandiose
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS9520 Home Cinéma 5 enceintes
Sì, consiglio questo prodotto
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Da test audio sui consumatori svolto da Synovate nel novembre 2010 in Germania e che ha visto il confronto con un marchio concorrente. Dati su file.