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HTS9520/12
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Perché non è possibile vedere l'effetto 3D di un disco con etichetta 3D?
Quale versione software del mio lettore Philips supporta 3D?
Cos'è la tecnologia DLNA?
Perché il tasto colorato non funziona su Philips Net TV?
Quali server multimediali sono compatibili con il lettore Philips?
Perché non è possibile riavviare la riproduzione del disco BD Java?
La funzione di ricerca non va durante la connessione DLNA.
Che cos'è la funzione BD-Live
Il mio lettore Philips non visualizza la risoluzione HD tramite la connessione Component Video.
Aggiornamento Guida di schermo su dispositivo Philips.
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