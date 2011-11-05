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Fuori produzione
HTS5590/12
Ossessionati dall'audio
Con gli altoparlanti 3D angolari puoi riprodurre a casa tua un'esperienza audio come al cinema! Con l'innovativo sistema Home Theater Philips 5000 puoi riprodurre tutti i tuoi contenuti di entertainment preferiti, tra cui quelli in Blu-ray
Altoparlanti 3D angolari
Riproduzione 3D Blu-ray
Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.
Gli altoparlanti 3D angolari sono dotati di driver angolati per produrre l'audio non solo anteriormente ma anche sui lati creando un'area di diffusione più ampia per un audio surround più coinvolgente come al cinema.
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3.7
su 5
11
Recensioni
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS5590 5.1 Home theater
Sì, consiglio questo prodotto
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titeuf931402
16/10/2011
France
EXCELLENT PRODUIT , UNE PUISSANCE ET UN SON EXCEPTIONNELLE
LE HOME CINEMA HTS5590 EST UN EXCELLENT PRODUIT CERTES UN PEU COMPLIQUER A INSTALLEZ LORSQUE L ON EST NOVICE , EST CE MALGRE UNE EXPLICATION SUR L'ECRAN DE TELEVISION ASSEZ POINTUE , UN PETIT GUIDE D 'INSTALLATION RAPIDE SERAI VIVEMENT SOUHAITEZ . sur le miens hélas un petit soucis materiel FONCTION PCM defaillante se qui peut arrivez a tout matériel ... le produit est de qualité exceptionnel mis a part ce petit soucis.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS5590 Home Cinéma 5 enceintes
Sì, consiglio questo prodotto
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Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
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