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Fuori produzione
HTS3583/12
Audio surround potente
Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Cinema Philips HTS3583. I driver degli altoparlanti a vista offrono un potente audio surround da 600 W ed è disponibile anche la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray in 3D.
Smart TV
Blu-ray 3D
Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.
Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.
3.0
su 5
3
Recensioni
srahl
16/07/2013
Österreich
Das Produkt hält was es verspricht
Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
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Tiger
05/04/2014
Deutschland
Günstiges Gerät
Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.
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Questa revisione è stata effettuata per HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
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tonetiruta
10/09/2012
España
no cumple con las expectativas
Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)
Questa revisione è stata effettuata per HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1
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