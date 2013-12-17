prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.