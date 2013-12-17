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Fuori produzione
HTS3538/12
Audio surround potente
Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Theater Philips HTS3538. I driver degli altoparlanti a vista offrono un potente audio surround da 600 W e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.
DVD
Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.
3.0
su 5
8
Recensioni
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 Home theater
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema
steven
07/08/2013
België
prijs kwaliteit
prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema