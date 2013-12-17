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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS3538/12

3

| (8) Recensioni

Audio surround potente

Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Theater Philips HTS3538. I driver degli altoparlanti a vista offrono un potente audio surround da 600 W e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.

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Audio da Home Theater

Audio surround potente

  • DVD

La potenza di 600 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 600 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

8

Recensioni

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 Home theater

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 Home theater

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema

07/08/2013

België

België

prijs kwaliteit

prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3538 5.1 home cinema

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  • Consigli degli esperti e idee