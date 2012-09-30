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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HTB3560K/98
Potente audio surround da altoparlanti compatti
Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray 3D in formato Full HD 1080p.
Blu-ray 3D
DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.
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