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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTB3560K/98

Potente audio surround da altoparlanti compatti

Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray 3D in formato Full HD 1080p.

Vedi tutti i vantaggi

con Blu-ray 3D

Potente audio surround da altoparlanti compatti

  • Blu-ray 3D

WiFi Ready per accedere facilmente a tutte le tue fonti di intrattenimento

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La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

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Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

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