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4.2
su 5
165
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
21/02/2022
Italia
Ottimo rasoio
Ricaricabile, silenzioso, applicare pressione sul viso, non fa male
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Data di utilizzo 2020-02-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Data di utilizzo 2020-02-21
Umberto67
25/02/2020
Italia
Compratore verificato
Prodotto base ma funzionale
Apparecchio molto semplice, ottime prestazioni per quanto mi riguarda. Ho sempre avuto rasoi Philips e mi sono sempre trovato bene.
Pro
Semplicità di utilizzo e pulizia
Contro
Assenza di contenitore per riporlo dopo l'uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Data di utilizzo 2019-01-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Data di utilizzo 2019-01-25
MARTINLUTERO
17/12/2019
Italia
Compratore verificato
E VERAMENTE UN OTTIMO RASOIO
E' MOLTO PRATICO DA USARE E TAGLIA ANCHE NELLE PARTI PIÙ' DIFFICILE INOLTRE IL FATTO DEL POTER LAVARE CON ACQUA LE TESTINE E' DI UNA COMODITÀ' E IGENEITA' ECCEZIONALE. SE POI LO SI TIENE CON L'APPOSITO SPRAY DETERGENTE GARAMTISCE UNA RASATURA PERFETTA. MOLTO BUONO
Pro
TUTTO
Contro
NULLA
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Data di utilizzo 2018-11-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Data di utilizzo 2018-11-17