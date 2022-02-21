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Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver

HQ6976/16

4.2

| (165) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

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4.2

su 5

165

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

21/02/2022

Italia

Italia

Ottimo rasoio

Ricaricabile, silenzioso, applicare pressione sul viso, non fa male

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Data di utilizzo 2020-02-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Data di utilizzo 2020-02-21

25/02/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto base ma funzionale

Apparecchio molto semplice, ottime prestazioni per quanto mi riguarda. Ho sempre avuto rasoi Philips e mi sono sempre trovato bene.

Pro

Semplicità di utilizzo e pulizia

Contro

Assenza di contenitore per riporlo dopo l'uso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Data di utilizzo 2019-01-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Data di utilizzo 2019-01-25

17/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

E VERAMENTE UN OTTIMO RASOIO

E' MOLTO PRATICO DA USARE E TAGLIA ANCHE NELLE PARTI PIÙ' DIFFICILE INOLTRE IL FATTO DEL POTER LAVARE CON ACQUA LE TESTINE E' DI UNA COMODITÀ' E IGENEITA' ECCEZIONALE. SE POI LO SI TIENE CON L'APPOSITO SPRAY DETERGENTE GARAMTISCE UNA RASATURA PERFETTA. MOLTO BUONO

Pro

TUTTO

Contro

NULLA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Data di utilizzo 2018-11-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Data di utilizzo 2018-11-17

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