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Fuori produzione

AdvancedStyler ad aria

HP8656/00

3.7
| (143) Recensioni
Un'infinità di stili con extra protezione
Styler ad aria Philips Advanced: per una piega facile ogni giorno. L'aria calda viene distribuita in modo uniforme in tutta la spazzola, mentre la tecnologia Ionic Care rende i capelli ancora più brillanti.
Vedi tutti i vantaggi

Un'infinità di stili con extra protezione

  • 5 accessori per lo styling

  • Distribuzione uniforme del calore

  • Ionic Care

  • Temperatura ThermoProtect

Tecnologia EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

La tecnologia di distribuzione uniforme del calore offre ai tuoi capelli la massima protezione dal surriscaldamento, contribuendo così a mantenerli sani e luminosi.

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

5 accessori

Questo styler ad aria è dotato di 5 accessori per creare stili diversi, da un look liscio naturale a onde definite e volume sulle radici.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.7

su 5

143

Recensioni

25/07/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Pro

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Contro

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

02/12/2022

France

France

Au top!!

Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.

Pro

Poids. Rapidité

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

07/08/2022

France

France

Compratore verificato

Super produit !

La brosse soufflante possède de nombreux accessoires ce qui offre une multitude de possibilités de coiffure.

Pro

Nombreux accessoires - Utilisation facile - maniable - peu imposant

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

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