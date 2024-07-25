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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HP8656/00
5 accessori per lo styling
Distribuzione uniforme del calore
Ionic Care
Temperatura ThermoProtect
La tecnologia di distribuzione uniforme del calore offre ai tuoi capelli la massima protezione dal surriscaldamento, contribuendo così a mantenerli sani e luminosi.
L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Questo styler ad aria è dotato di 5 accessori per creare stili diversi, da un look liscio naturale a onde definite e volume sulle radici.
3.7
su 5
143
Recensioni
Baby85
25/07/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Pro
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Contro
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Lilia88000
02/12/2022
France
Au top!!
Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.
Pro
Poids. Rapidité
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Minnie8
07/08/2022
France
Compratore verificato
Super produit !
La brosse soufflante possède de nombreux accessoires ce qui offre une multitude de possibilités de coiffure.
Pro
Nombreux accessoires - Utilisation facile - maniable - peu imposant
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced HP8657/00 Brosse soufflante