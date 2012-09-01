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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HP8618/00
Un modo più sicuro per avere ricci e onde perfette
Ricci morbidi e splendidi che emanano luce. Onde voluttuose ed eleganti con tanto volume e corpo. Con il nuovo arricciacapelli conico Care CurlControl di Philips puoi creare diversi stili prendendoti sempre cura dei tuoi capelli.
Cilindro di forma conica (13-25 mm)
Rivestimento in ceramica Silky Smooth
Temperatura 130 - 200 °C
Spegnimento automatico
L'esclusivo indicatore di apparecchio pronto ti avvisa quando il riccio è pronto emettendo un segnale acustico. Questa innovativa caratteristica ti aiuta a realizzare splendidi ricci e onde e allo stesso tempo impedisce che i capelli si surriscaldino. Basta scegliere uno dei tre tempi di arricciatura e premere il pulsante dopo aver avvolto la ciocca attorno al cilindro. Consulta il manuale dell'utente per leggere i consigli dei nostri esperti su come selezionare un tempo di arricciatura in base al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.
Il cilindro in ceramica SilkySmooth, che è due volte più liscio dei cilindri in ceramica, garantisce una minore frizione e un rilascio più semplice del riccio, per capelli più luminosi e sani.
Le impostazioni digitali ti consentono di scegliere la temperatura (130 - 200 °C) ed il tempo di arricciatura (5, 8, o 10 secondi) più adatto al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.
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