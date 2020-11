Indicatore esclusivo che avvisa quando il riccio è pronto

L'esclusivo indicatore di apparecchio pronto ti avvisa quando il riccio è pronto emettendo un segnale acustico. Questa innovativa caratteristica ti aiuta a realizzare splendidi ricci e onde e allo stesso tempo impedisce che i capelli si surriscaldino. Basta scegliere uno dei tre tempi di arricciatura e premere il pulsante dopo aver avvolto la ciocca attorno al cilindro. Consulta il manuale dell'utente per leggere i consigli dei nostri esperti su come selezionare un tempo di arricciatura in base al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.