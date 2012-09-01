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Fuori produzione

Arricciacapelli conico

HP8618/00

Un modo più sicuro per avere ricci e onde perfette

Ricci morbidi e splendidi che emanano luce. Onde voluttuose ed eleganti con tanto volume e corpo. Con il nuovo arricciacapelli conico Care CurlControl di Philips puoi creare diversi stili prendendoti sempre cura dei tuoi capelli.

Vedi tutti i vantaggi

grazie all'indicatore di apparecchio pronto

Un modo più sicuro per avere ricci e onde perfette

  • Cilindro di forma conica (13-25 mm)

  • Rivestimento in ceramica Silky Smooth

  • Temperatura 130 - 200 °C

  • Spegnimento automatico

Indicatore esclusivo che avvisa quando il riccio è pronto

Indicatore esclusivo che avvisa quando il riccio è pronto

L'esclusivo indicatore di apparecchio pronto ti avvisa quando il riccio è pronto emettendo un segnale acustico. Questa innovativa caratteristica ti aiuta a realizzare splendidi ricci e onde e allo stesso tempo impedisce che i capelli si surriscaldino. Basta scegliere uno dei tre tempi di arricciatura e premere il pulsante dopo aver avvolto la ciocca attorno al cilindro. Consulta il manuale dell'utente per leggere i consigli dei nostri esperti su come selezionare un tempo di arricciatura in base al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.

Il rivestimento in ceramica SilkySmooth è due volte più liscio sui tuoi capelli

Il rivestimento in ceramica SilkySmooth è due volte più liscio sui tuoi capelli

Il cilindro in ceramica SilkySmooth, che è due volte più liscio dei cilindri in ceramica, garantisce una minore frizione e un rilascio più semplice del riccio, per capelli più luminosi e sani.

Le impostazioni digitali ti consentono di regolare l'arricciacapelli in base al tuo tipo di capelli

Le impostazioni digitali ti consentono di regolare l'arricciacapelli in base al tuo tipo di capelli

Le impostazioni digitali ti consentono di scegliere la temperatura (130 - 200 °C) ed il tempo di arricciatura (5, 8, o 10 secondi) più adatto al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

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