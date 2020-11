Sensore MoistureProtect intelligente

Il sensore a infrarossi MoistureProtect controlla continuamente la temperatura di asciugatura e la regola per soddisfare le esigenze dei tuoi capelli. Il sensore intelligente misura la temperatura dei capelli durante l'asciugatura per evitare la perdita di idratazione e i danni alle cuticole. Mantenere i capelli idratati conferisce più morbidezza, più luminosità e un aspetto più sano. Il sensore può essere attivato o disattivato in base alle proprie esigenze.