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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Tecnologia MoistureProtect
2300 W di potenza di asciugatura
Ionic Care per capelli luminosi
La tecnologia MoistureProtect controlla e regola la temperatura in modo da donare lucentezza ai tuoi capelli, preservandone la naturale idratazione. Evita che i tuoi capelli si surriscaldino asciugandoli sempre alla giusta temperatura e sfoggia una splendida chioma protetta all'interno e all'esterno.
Il sensore a infrarossi MoistureProtect controlla continuamente la temperatura di asciugatura e la regola per soddisfare le esigenze dei tuoi capelli. Il sensore intelligente misura la temperatura dei capelli durante l'asciugatura per evitare la perdita di idratazione e i danni alle cuticole. Mantenere i capelli idratati conferisce più morbidezza, più luminosità e un aspetto più sano. Il sensore può essere attivato o disattivato in base alle proprie esigenze.
Questo asciugacapelli professionale con 2300 W di potenza ha sei impostazioni di velocità e calore. La combinazione di potenza, velocità e tecnologia rende l'asciugatura e la piega più rapide, facili e delicate.
4.4
su 5
232
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Starsuffa
11/12/2021
Italia
Compratore verificato
Funzione moisture protect
Ottima funzione. I capelli sono più belli, voluminosi e soffici.
Pro
Molto silenzioso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Francy@
02/04/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Oltre ad essere esteticamente molto bello, questo asciugacapelli è ottimo. L'asciugatura è molto delicata, silenzioso, i capelli risultano morbidi e lucidi. Da quando lo uso, i capelli non si spezzano e non ne perdo più durante l'asciugatura. Davvero eccellente.
Pro
Asciugatura extra delicata e silenzioso
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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Kelly1234
27/03/2021
Italia
Parte della promozione
Ottima asciugatura
Un ottimo asciugacapelli,pratico e maneggevole. Asciugatura rapida e lascia i capelli morbidi e setosi
Pro
Nessuno sforzo per asciugare bene
Contro
Un po'grande, ma non eccessivamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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