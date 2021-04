Sensore MoistureProtect

L'innovativa tecnologia a infrarossi MoistureProtect monitora costantemente e adatta la temperatura di asciugatura per un perfetto abbinamento con le esigenze di asciugatura dei tuoi capelli. Il sensore intelligente misura la temperatura superficiale dei tuoi capelli 4000 volte durante una sessione di asciugatura e regola il calore per evitare la perdita di idratazione e i danni alla cuticola. Grazie al mantenimento definitivo dell'idratazione, i capelli mantengono una lucentezza e morbidezza ottimali. Il sensore può essere attivato/disattivato in base alle proprie esigenze.