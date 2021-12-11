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Garanzia di 2 anni
Sensore MoistureProtect
2300 W
Trattamento agli ioni
Getto d'aria fredda
L'innovativa tecnologia a infrarossi MoistureProtect monitora costantemente e adatta la temperatura di asciugatura per un perfetto abbinamento con le esigenze di asciugatura dei tuoi capelli. Il sensore intelligente misura la temperatura superficiale dei tuoi capelli 4000 volte durante una sessione di asciugatura e regola il calore per evitare la perdita di idratazione e i danni alla cuticola. Grazie al mantenimento definitivo dell'idratazione, i capelli mantengono una lucentezza e morbidezza ottimali. Il sensore può essere attivato/disattivato in base alle proprie esigenze.
Utilizza una tecnologia a infrarossi per analizzare i tuoi capelli e regolare la temperatura al fine di preservarne la naturale idratazione.
La temperatura ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
4.4
su 5
232
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Starsuffa
11/12/2021
Italia
Compratore verificato
Funzione moisture protect
Ottima funzione. I capelli sono più belli, voluminosi e soffici.
Pro
Molto silenzioso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Francy@
02/04/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Oltre ad essere esteticamente molto bello, questo asciugacapelli è ottimo. L'asciugatura è molto delicata, silenzioso, i capelli risultano morbidi e lucidi. Da quando lo uso, i capelli non si spezzano e non ne perdo più durante l'asciugatura. Davvero eccellente.
Pro
Asciugatura extra delicata e silenzioso
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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Kelly1234
27/03/2021
Italia
Parte della promozione
Ottima asciugatura
Un ottimo asciugacapelli,pratico e maneggevole. Asciugatura rapida e lascia i capelli morbidi e setosi
Pro
Nessuno sforzo per asciugare bene
Contro
Un po'grande, ma non eccessivamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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