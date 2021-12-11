Questo asciugacapelli Philips è davvero fantastico! Innanzitutto a colpo d'occhio colpisce il design è moderno, bello e, soprattutto, femminile: il colore perlato con gli accessori in quel colore rosa delicato gli fornisce quel tocco di eleganza in più. L'elevato pregio estetico è accompagnato da una tecnologia all'avanguardia con aria ionizzata e controllo della temperatura (MoistureProtect). Quest’ultima funzione è eccezionale: con il sensore intelligente niente più bruciature per capelli/nuca e una sicurezza in più, soprattutto quando viene impiegato per i bambini. Si possono regolare velocità e temperature disattivando l’azione del controllo temperatura, nella scatola ci sono poi 2 accessori molto pratici, un concentratore d'aria sottile e un diffusore volume per capelli ricci. Altro pregio è la lunghezza del filo, di 2,5 m, che consente un'ampia libertà di movimento, ideale per non assumere posizioni scomode durante l'asciugatura. Il risultato finale è rappresentato da capelli luminosi, leggeri e mai crespi perché viene rispettata la naturale idratazione degli stessi. Mantenere i capelli idratati conferisce agli stessi più morbidezza e un aspetto sano. Io ormai non posso più farne a meno: è il perfetto modo per concedersi qualche coccola di bellezza! Nonostante il prezzo importante può spaventare, io lo consiglio assolutamente! Prodotto che merita!