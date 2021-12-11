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DryCare PrestigeAsciugacapelli MoistureProtect

HP8280/00

4.4
| (232) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Preserva la naturale idratazione, per capelli lucenti e sani
L'asciugacapelli MoistureProtect è dotato di un sensore a infrarossi che misura costantemente la temperatura ottimale di asciugatura dei capelli, preservandone la naturale idratazione.
Vedi tutti i vantaggi

Mantenimento definitivo dell'idratazione, per capelli morbidi e lucenti

Preserva la naturale idratazione, per capelli lucenti e sani

  • Sensore MoistureProtect

  • 2300 W

  • Trattamento agli ioni

  • Getto d'aria fredda

Sensore MoistureProtect

Sensore MoistureProtect

L'innovativa tecnologia a infrarossi MoistureProtect monitora costantemente e adatta la temperatura di asciugatura per un perfetto abbinamento con le esigenze di asciugatura dei tuoi capelli. Il sensore intelligente misura la temperatura superficiale dei tuoi capelli 4000 volte durante una sessione di asciugatura e regola il calore per evitare la perdita di idratazione e i danni alla cuticola. Grazie al mantenimento definitivo dell'idratazione, i capelli mantengono una lucentezza e morbidezza ottimali. Il sensore può essere attivato/disattivato in base alle proprie esigenze.

Perfetta idratazione grazie all'esclusivo sensore

Utilizza una tecnologia a infrarossi per analizzare i tuoi capelli e regolare la temperatura al fine di preservarne la naturale idratazione.

Protezione dal surriscaldamento

La temperatura ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.4

su 5

232

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

11/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Funzione moisture protect

Ottima funzione. I capelli sono più belli, voluminosi e soffici.

Pro

Molto silenzioso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect

02/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Oltre ad essere esteticamente molto bello, questo asciugacapelli è ottimo. L'asciugatura è molto delicata, silenzioso, i capelli risultano morbidi e lucidi. Da quando lo uso, i capelli non si spezzano e non ne perdo più durante l'asciugatura. Davvero eccellente.

Pro

Asciugatura extra delicata e silenzioso

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

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27/03/2021

Italia

Italia

Ottima asciugatura

Un ottimo asciugacapelli,pratico e maneggevole. Asciugatura rapida e lascia i capelli morbidi e setosi

Pro

Nessuno sforzo per asciugare bene

Contro

Un po'grande, ma non eccessivamente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8281/00 Asciugacapelli MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

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