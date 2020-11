Kit 3 in 1 per una pelle liscia, senza peli!

Scopri il kit per la rimozione dei peli Philips 3 in 1. L'epilatore, il rifinitore di precisione e le pinzette sono perfetti per ottenere una pelle morbida e liscia, tutti i giorni e in qualsiasi momento. Include 3 accessori e una spazzolina per la pulizia. Scopri tutti i vantaggi