Pelle perfettamente liscia per settimane

Per una depilazione facile, inizia con il nuovo sistema Philips che rimuove i peli alla radice lasciando la tua pelle liscia come la seta per intere settimane e non solo per qualche giorno. È dotato di un set di accessori completo per chi si avvicina alla depilazione per la prima volta e per ottenere risultati ottimali.