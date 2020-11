Una potenza di asciugatura mai vista prima

Desideri una potenza di asciugatura professionale? Questo asciugacapelli è il più veloce sul mercato, ma anche uno tra i più delicati per i tuoi capelli. Combina l'azione dello ionizzatore, le impostazioni di aria calda multiple e la potente funzione CoolShot per mantenere i capelli sani e perfettamente in piega. Scopri tutti i vantaggi