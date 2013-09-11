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Fuori produzione

Multi-styler

HP4698/10

4.2
| (20) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Pieghe più originali e protezione costante
Tantissimi modi per ottenere stili strepitosi. La piastra SalonMultistylist 10 in 1 è dotata di dieci versatili accessori in ceramica per lo styling dei capelli. L'ideale per creare tutti gli stili che desideri... e molto altro.
Vedi tutti i vantaggi

SalonSuper Stylist

Pieghe più originali e protezione costante

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.

Set styler a caldo da 13 pezzi per una piega in massima libertà

Set styler a caldo da 13 pezzi per una piega in massima libertà

Grazie ai versatili strumenti di styling è possibile creare qualsiasi acconciatura. Esprimi la tua creatività!

Spazzola facile da inserire per un volume maggiore e onde morbide

Spazzola facile da inserire per un volume maggiore e onde morbide

Questo accessorio può essere facilmente inserito sull'asciugacapelli per creare un volume extra e onde estremamente morbide.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

20

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

1

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-styler

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-styler

02/02/2012

France

France

Excellent produit

il est super bien et pratique avec sa trousse, et en plus il est léger et moyen il rentre dans mon sac facilement et il ne prend pas beaucoups de place, je suis une personne qui voyage beaucoups et j'aime avoire mes accessoires de cheveux et mon maquillage là ou j'y vais et c'est la première fois où je suis vraiment contente d'un produit acheter sur internet alors je vous le recommande.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Brosse multi-styles

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Brosse multi-styles

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-Styler

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-Styler

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  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee