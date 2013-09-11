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Fuori produzione
La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.
Grazie ai versatili strumenti di styling è possibile creare qualsiasi acconciatura. Esprimi la tua creatività!
Questo accessorio può essere facilmente inserito sull'asciugacapelli per creare un volume extra e onde estremamente morbide.
4.2
su 5
20
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-styler
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-styler
princesse89
02/02/2012
France
Excellent produit
il est super bien et pratique avec sa trousse, et en plus il est léger et moyen il rentre dans mon sac facilement et il ne prend pas beaucoups de place, je suis une personne qui voyage beaucoups et j'aime avoire mes accessoires de cheveux et mon maquillage là ou j'y vais et c'est la première fois où je suis vraiment contente d'un produit acheter sur internet alors je vous le recommande.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Brosse multi-styles
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Brosse multi-styles
irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-Styler
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-Styler