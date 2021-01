Piastre in ceramica con tormalina per capelli alla moda, lucenti e senza effetto crespo

La tormalina è una gemma preziosa con proprietà ioniche naturali, utilizzate per ottimizzare le piastre per capelli in ceramica. Queste piastre appositamente ideate sfruttano le proprietà uniche della ceramica e della tormalina per distribuire uniformemente il calore sulla superficie delle piastre per una massima scorrevolezza e capelli luminosi. Capelli alla moda, senza effetto crespo grazie alle piastre in ceramica con tormalina.