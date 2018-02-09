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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
220°C
Ceramica Nano-Diamond
Le impostazioni digitali della temperatura rendono semplice e veloce la scelta della funzione desiderata o la regolazione della temperatura per l'acconciatura tramite il display digitale. In questo modo potrai selezionare la temperatura a seconda del tipo di capelli e dei tuoi bisogni. Il risultato? Un'acconciatura perfetta premendo un solo pulsante.
Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantire il look perfetto come appena uscite dal parrucchiere.
Oltre ad essere i migliori amici di una donna, i diamanti sono anche famosi per essere composti dal materiale più duro che esista. Questa conoscenza è stata utilizzata per ottimizzare le piastre in ceramica di Philips. Queste piastre per capelli in ceramica Nano-Diamond garantiscono una diffusione del calore ottimale e una superficie liscia e a prova di graffio per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi.
4.8
su 5
9
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Edlira
09/02/2018
Italia
Facile da usare e vermanete durevole nel tempo
A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!
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Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
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Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4666/07 Straightener
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Questa revisione è stata effettuata per HP4666/07 Straightener
Eliza
05/09/2011
United Kingdom
Easy and fast
It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
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Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
rispetto al modello HP4669/07