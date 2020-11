SalonStraight Sonic

Piastre in ceramica Nano-Diamond per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Oltre ad essere i migliori amici di una donna, i diamanti sono anche famosi per essere composti dal materiale più duro che esista. Questa conoscenza è stata utilizzata per ottimizzare le piastre in ceramica di Philips. Queste piastre per capelli in ceramica Nano-Diamond garantiscono una diffusione del calore ottimale e una superficie liscia e a prova di graffio per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi.