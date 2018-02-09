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Fuori produzione

SalonStraight SonicPiastra per capelli

HP4666/00

4.8
| (9) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Velocità e risultati professionali
SalonStraight Sonic unisce l'avanzata tecnologia alle vibrazioni soniche all'utilizzo di piastre in ceramica Nano-Diamond e ad una temperatura professionale di 220º C per una stiratura più veloce del 30% e capelli ultra lisci.
Vedi tutti i vantaggi

SalonStraight Sonic

Velocità e risultati professionali

  • 220°C

  • Ceramica Nano-Diamond

Impostazione digitale della temperatura per adattarsi a ogni tipo di capelli

Impostazione digitale della temperatura per adattarsi a ogni tipo di capelli

Le impostazioni digitali della temperatura rendono semplice e veloce la scelta della funzione desiderata o la regolazione della temperatura per l'acconciatura tramite il display digitale. In questo modo potrai selezionare la temperatura a seconda del tipo di capelli e dei tuoi bisogni. Il risultato? Un'acconciatura perfetta premendo un solo pulsante.

Temperatura professionale di 220 °C per risultati perfetti

Temperatura professionale di 220 °C per risultati perfetti

Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantire il look perfetto come appena uscite dal parrucchiere.

Piastre in ceramica Nano-Diamond per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Oltre ad essere i migliori amici di una donna, i diamanti sono anche famosi per essere composti dal materiale più duro che esista. Questa conoscenza è stata utilizzata per ottimizzare le piastre in ceramica di Philips. Queste piastre per capelli in ceramica Nano-Diamond garantiscono una diffusione del calore ottimale e una superficie liscia e a prova di graffio per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

9

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

09/02/2018

Italia

Italia

Facile da usare e vermanete durevole nel tempo

A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4666/07 Straightener

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4666/07 Straightener

05/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy and fast

It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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Questa revisione è stata effettuata per SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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