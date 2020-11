I vantaggi di una terapia CPAP "mobile"

Custodia leggera in tessuto rigido. Tracolla amovibile + cinghia per montaggio su trolley, che scorre comodamente sulle maniglie dei bagagli. Chiusure a zip sicure per semplificare i controlli aeroportuali; la custodia da viaggio può essere posizionata nelle cappelliere e sotto i sedili dell'aereo.