Le clip per bretelle di fissaggio e il cuscinetto della maschera contengono magneti

Contattare un professionista sanitario prima di utilizzare questa maschera. Alcuni dispositivi medici possono essere influenzati dai campi magnetici. Le clip magnetiche in questa maschera devono essere tenute a una distanza di almeno 50 mm da qualsiasi dispositivo medico attivo, con particolare attenzione per i dispositivi impiantati quali pacemaker, defibrillatori e impianti cocleari. Per ulteriori informazioni, leggere le Istruzioni d'uso incluse nella confezione.