Personalizza il tuo risveglio con migliaia di combinazioni di sveglia

Le funzioni di Philips Somneo sono ampiamente personalizzabili e ti permettono di personalizzare il modo in cui dormi e ti svegli. Puoi scegliere tra otto suoni o opzioni musicali, 25 impostazioni della luminosità, 20 livelli di volume, fino a un massimo di quattro temi sole regolabili e una durata dell'alba da 10 a 50 minuti. Inoltre, la pianificazione avanzata della sveglia ti consente di impostare diverse sveglie in diversi momenti e giorni, compresi i PowerWake, per non mancare un appuntamento. Perfeziona le impostazioni di Somneo, per rendere il tuo sonno e il tuo risveglio piacevoli ed efficaci.