L'unica Wake-up Light il cui funzionamento è stato clinicamente testato

Attualmente la Wake-up Light di Philips è l'unica sveglia il cui funzionamento è stato scientificamente provato. Per rendere Wake-up Light il migliore prodotto possibile per svegliarti in modo naturale, Philips ha svolto numerose ricerche cliniche. Le ricerche sono state svolte da enti indipendenti per studiare e verificare gli effetti della Wake-up Light sul risveglio nel suo complesso. In questo modo abbiamo dimostrato, tra le altre cose, che la Wake-up Light di Philips non solo ti sveglia in modo più naturale, ma ti rende anche più energico e migliora l'umore al mattino.