La luce graduale ha un'influenza positiva sugli ormoni dell'energia

La luce aumenta gradualmente di intensità 30 minuti prima dell'orario impostato per la sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi, influisce in maniera positiva sugli ormoni dell'energia preparando il tuo corpo al risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più naturale.