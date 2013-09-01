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Wake-up Light ti fa alzare dal letto in maniera semplice e naturale, con l'energia che avresti svegliandoti una mattina d'estate. Il progetto della Wake-up Light si basa su 100 anni di esperienza Philips nell'ambito dell'illuminazione e offre benefici testati scientificamente.
La luce aumenta gradualmente di intensità 30 minuti prima dell'orario impostato per la sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi, influisce in maniera positiva sugli ormoni dell'energia preparando il tuo corpo al risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più naturale.
La Wake-up Light (HF 3461) raggiunge un'intensità pari a 400 Lux. È stato dimostrato da test clinici che sono necessari 250 Lux per stimolare gli ormoni dell'energia in modo da risvegliare una persona con il massimo delle energie. Per una lettura agevole, sono necessari 300 o 400 Lux.
Al momento della sveglia, sentirai un suono della natura o, se preferisci, un segnale acustico non invasivo. Il suono inizia ad un livello basso e impiega un minuto e mezzo per raggiungere il volume selezionato. È possibile scegliere tra tre suoni della natura: uccelli al mattino nella foresta, onde sulla spiaggia oppure una rana e una papera in un piccolo laghetto. Il suono che aumenta gradualmente renderà il risveglio piacevole e non traumatico. Quando il suono raggiungerà il volume preimpostato, uscire dal letto sarà molto più facile.
Riconoscimenti
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Torero
01/09/2013
Italia
Ottimo
Tutte le funzioni sono precise e razionali. Radio, suonerie ecc. Funzionano alla grande. Ed il risveglio è piacevolissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HF3461/01 Wake-up Light
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HF3461/01 Wake-up Light
Torero
03/10/2012
Italia
Ottimo
Ottimo , funzionale ed elegante. Si potrebbe magari ridurlo un pò di dimensioni.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HF3461/01 Wake-up Light
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HF3461/01 Wake-up Light