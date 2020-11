Tre suoni della natura o un segnale acustico non invasivo

Al momento della sveglia, sentirai un suono della natura o, se preferisci, un segnale acustico non invasivo. Il suono inizia ad un livello basso e impiega un minuto e mezzo per raggiungere il volume selezionato. È possibile scegliere tra tre suoni della natura: uccelli al mattino nella foresta, onde sulla spiaggia oppure una rana e una papera in un piccolo laghetto. Il suono che aumenta gradualmente renderà il risveglio piacevole e non traumatico. Quando il suono raggiungerà il volume preimpostato, uscire dal letto sarà molto più facile.