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Fuori produzione

Wake-up Light

HF3461/01

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Inizia bene la tua giornata

Wake-up Light ti fa alzare dal letto in maniera semplice e naturale, con l'energia che avresti svegliandoti una mattina d'estate. Il progetto della Wake-up Light si basa su 100 anni di esperienza Philips nell'ambito dell'illuminazione e offre benefici testati scientificamente.

Vedi tutti i vantaggi

La luce che ti sveglia in modo naturale

Inizia bene la tua giornata

La luce graduale ha un'influenza positiva sugli ormoni dell'energia

La luce graduale ha un'influenza positiva sugli ormoni dell'energia

La luce aumenta gradualmente di intensità 30 minuti prima dell'orario impostato per la sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi, influisce in maniera positiva sugli ormoni dell'energia preparando il tuo corpo al risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più naturale.

400 lux per un risveglio naturale e una lettura agevole

400 lux per un risveglio naturale e una lettura agevole

La Wake-up Light (HF 3461) raggiunge un'intensità pari a 400 Lux. È stato dimostrato da test clinici che sono necessari 250 Lux per stimolare gli ormoni dell'energia in modo da risvegliare una persona con il massimo delle energie. Per una lettura agevole, sono necessari 300 o 400 Lux.

Tre suoni della natura o un segnale acustico non invasivo

Tre suoni della natura o un segnale acustico non invasivo

Al momento della sveglia, sentirai un suono della natura o, se preferisci, un segnale acustico non invasivo. Il suono inizia ad un livello basso e impiega un minuto e mezzo per raggiungere il volume selezionato. È possibile scegliere tra tre suoni della natura: uccelli al mattino nella foresta, onde sulla spiaggia oppure una rana e una papera in un piccolo laghetto. Il suono che aumenta gradualmente renderà il risveglio piacevole e non traumatico. Quando il suono raggiungerà il volume preimpostato, uscire dal letto sarà molto più facile.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-612375

Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

01/09/2013

Italia

Italia

Ottimo

Tutte le funzioni sono precise e razionali. Radio, suonerie ecc. Funzionano alla grande. Ed il risveglio è piacevolissimo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HF3461/01 Wake-up Light

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HF3461/01 Wake-up Light

03/10/2012

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo , funzionale ed elegante. Si potrebbe magari ridurlo un pò di dimensioni.

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Questa revisione è stata effettuata per HF3461/01 Wake-up Light

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