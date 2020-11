Lampade EnergyLight Philips originali

Il sistema EnergyLight è dotato di lampade EnergyLight Philips originali in grado di produrre tutta l'intensità e la qualità dei raggi di luce naturale. In effetti, è in grado di produrre fino a 10.000 lux senza bagliori o luccichii. Prova EnergyLight per soli 30 minuti al giorno (anche non consecutivi) a una intensità di 10.000 lux e noterai un miglioramento nel tuo livello energetico e forma psicologica dopo soli 5 giorni.