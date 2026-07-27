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Garanzia di 2 anni
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Tecnologia Fat Removal
Tecnologia Rapid Air
Nero, 0,8 kg
+ 1 accessorio
Puoi gustare piatti più sani e rimuovere il grasso in eccesso dagli alimenti. Philips Airfryer dispone della tecnologia Fat Removal che separa e cattura il grasso in eccesso. Assapora pasti deliziosi, croccanti all'esterno e teneri all'interno. Il massimo gusto, con pochi grassi.
L'interfaccia digitale è facile da utilizzare grazie ai programmi di cottura preimpostati, che consentono di preparare con un solo tocco patate fritte, carne, pesce e cosce di pollo. Il selettore QuickControl consente di impostare sia la temperatura che il tempo di cottura.
Airfryer occupa poco spazio. La nuova Philips Airfryer è il 20%* più compatta, ma cuoce la stessa quantità di cibo di prima, fino a 0,8 kg di patatine fritte che corrispondono a 4 porzioni. Puoi sistemarla facilmente sul piano della cucina e utilizzarla tutti i giorni.
Recensioni
Rispetto al contenuto di grassi di pollo e maiale fritti nella friggitrice tradizionale o nel wok
La tecnologia Rapid Air aumenta la velocità del flusso d'aria nel cestello di 7 volte, rispetto alla velocità del flusso d'aria di Philips Viva Airfryer con fondo piatto
Rispetto alle patatine fresche preparate in una normale friggitrice Philips
Rispetto alle patatine fritte e ai bastoncini di pollo preparati in un forno tradizionale