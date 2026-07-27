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  • Massimo gusto, con pochi grassi
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PremiumFriggitrice ad aria

HD9745/90

Massimo gusto, con pochi grassi
Philips Airfryer utilizza l'aria calda per friggere i tuoi cibi preferiti con poco o senza olio aggiunto. La tecnologia Fat Removal è progettata per estrarre e catturare i grassi dagli alimenti, per fritti più sani per te e la tua famiglia.
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Risultati croccanti, pochi grassi e tutto il gusto che desideri*

Massimo gusto, con pochi grassi

  • Tecnologia Fat Removal

  • Tecnologia Rapid Air

  • Nero, 0,8 kg

  • + 1 accessorio

La tecnologia Fat Removal separa e cattura il grasso in eccesso

La tecnologia Fat Removal separa e cattura il grasso in eccesso

Puoi gustare piatti più sani e rimuovere il grasso in eccesso dagli alimenti. Philips Airfryer dispone della tecnologia Fat Removal che separa e cattura il grasso in eccesso. Assapora pasti deliziosi, croccanti all'esterno e teneri all'interno. Il massimo gusto, con pochi grassi.

Display digitale con 4 programmi di cottura preimpostati

Display digitale con 4 programmi di cottura preimpostati

L'interfaccia digitale è facile da utilizzare grazie ai programmi di cottura preimpostati, che consentono di preparare con un solo tocco patate fritte, carne, pesce e cosce di pollo. Il selettore QuickControl consente di impostare sia la temperatura che il tempo di cottura.

Il nostro Airfryer più compatto prepara fino a 0,8 kg di patatine fritte

Il nostro Airfryer più compatto prepara fino a 0,8 kg di patatine fritte

Airfryer occupa poco spazio. La nuova Philips Airfryer è il 20%* più compatta, ma cuoce la stessa quantità di cibo di prima, fino a 0,8 kg di patatine fritte che corrispondono a 4 porzioni. Puoi sistemarla facilmente sul piano della cucina e utilizzarla tutti i giorni.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto al contenuto di grassi di pollo e maiale fritti nella friggitrice tradizionale o nel wok

  2. La tecnologia Rapid Air aumenta la velocità del flusso d'aria nel cestello di 7 volte, rispetto alla velocità del flusso d'aria di Philips Viva Airfryer con fondo piatto

  3. Rispetto alle patatine fresche preparate in una normale friggitrice Philips

  4. Rispetto alle patatine fritte e ai bastoncini di pollo preparati in un forno tradizionale