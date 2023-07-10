Saranno ormai più di 40 anni che mi taglio i capelli e la barba (che porto ininterrottamente da almeno 50 anni) da solo e taglia barba/capelli ne ho usati parecchi in questo lasso di tempo. Ormai da anni i capelli li taglio praticamente a zero e la barba sulla regolazione 5 del pettine piccolo, e faccio i taglio circa ogni 15 giorni. Questo della Philips l'ho acquistato a marzo del 2011 e non mi ha mai dato problemi, solo ultimamente ho notato che le lame devono avere avere perso un po' del filo ma comunque continuano a tagliare bene. La batteria in questi 12 anni, pur essendo una Ni-Cd non ha mai dato problemi, devo caricarlo per sicurezza prima di ogni uso ma porto a termine il taglio di barba e capelli senza segni di cedimento o rallentamenti del motore. Se devo trovare un difetto è nella tendenza del pettine a trattenere i capelli tagliati e quindi nella necessità di interrompere il lavoro per fare una pulizia con lo spazzolino ma per il resto non riesco a trovare dei difetti. Nella previsione di una sua futura morte ho acquistato domenica scorsa un altro taglia capelli sempre della Philips e sono rimasto meravigliato quando nel negozio ho visto il mio modello ancora in esposizione anche se con un codice diverso (che penso sia errato) ma al prezzo di vendita di €119,00 quando il mio nel 2011 l'ho pagato €39,90. Spero che anche quello nuovo mi duri altrettanto tempo.