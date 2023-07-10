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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lame al titanio
24 impostazioni di lunghezza
120min di uso senza filo/1h di ricarica
Pettine da barba regolabile e custodia
Efficace con ogni tipo di capelli grazie alla nostra tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con attrito ridotto. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire sempre prestazioni ottimali, con una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips e una protezione in acciaio inossidabile per la massima durata.*
Ottieni una rifinitura perfetta con la massima protezione grazie alle lame in acciaio autoaffilanti, rivestite in titanio e create per prestazioni durature e costanti nel tempo.
Ruota la rotellina di precisione per selezionare e bloccare la lunghezza desiderata, con 23 impostazioni di lunghezza da 1 a 23 mm e intervalli precisi di 1 mm tra ogni lunghezza. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
4.1
su 5
252
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Silvio 52
10/07/2023
Italia
Robusto e semplice da usare
Saranno ormai più di 40 anni che mi taglio i capelli e la barba (che porto ininterrottamente da almeno 50 anni) da solo e taglia barba/capelli ne ho usati parecchi in questo lasso di tempo. Ormai da anni i capelli li taglio praticamente a zero e la barba sulla regolazione 5 del pettine piccolo, e faccio i taglio circa ogni 15 giorni. Questo della Philips l'ho acquistato a marzo del 2011 e non mi ha mai dato problemi, solo ultimamente ho notato che le lame devono avere avere perso un po' del filo ma comunque continuano a tagliare bene. La batteria in questi 12 anni, pur essendo una Ni-Cd non ha mai dato problemi, devo caricarlo per sicurezza prima di ogni uso ma porto a termine il taglio di barba e capelli senza segni di cedimento o rallentamenti del motore. Se devo trovare un difetto è nella tendenza del pettine a trattenere i capelli tagliati e quindi nella necessità di interrompere il lavoro per fare una pulizia con lo spazzolino ma per il resto non riesco a trovare dei difetti. Nella previsione di una sua futura morte ho acquistato domenica scorsa un altro taglia capelli sempre della Philips e sono rimasto meravigliato quando nel negozio ho visto il mio modello ancora in esposizione anche se con un codice diverso (che penso sia errato) ma al prezzo di vendita di €119,00 quando il mio nel 2011 l'ho pagato €39,90. Spero che anche quello nuovo mi duri altrettanto tempo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli
Jerry1949
02/09/2019
Italia
ottimo prodotto
prima volta che uso un regolacapelli pensavo sarebbe stato un problema invece molto semplice da usare veloce e preciso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Andrea2080
03/08/2019
Italia
Veramente un ottimo prodotto
Lo utilizzo da non molto ma devo dire che mi trovo veramente bene. Potente, preciso e con una autonomia della batteria molto buona. Spero che mantenga le sue caratteristiche intatte nel tempo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli
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Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli
Rispetto al suo predecessore Philips