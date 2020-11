Garanzia di 2 anni più 3 anni tramite la registrazione online del prodotto

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a lungo. Sono accompagnati da una garanzia internazionale e possono essere alimentati con qualsiasi tensione. Basta registrare il tuo regolacapelli su www.philips.com/5years per ricevere 3 anni aggiuntivi oltre alla garanzia Philips di 2 anni, per un totale di 5 anni di garanzia internazionale.