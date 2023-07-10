ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
  • REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*

Fuori produzione

Hairclipper series 7000Regolacapelli

HC7450/80

4.1
| (252) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto
REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*
HAIRCLIPPER Series 7000 è progettato per durare e garantire prestazioni ottimali. Il blocco lame innovativo, le lame al titanio resistente e i pettini regolabili per barba e capelli sono realizzati per garantirti sempre un taglio veloce e preciso.
Vedi tutti i vantaggi

con tecnologia DualCut per un taglio più veloce e preciso

REGOLACAPELLI serie 7000 - Taglia due volte più veloce*

  • Lame al titanio

  • 24 impostazioni di lunghezza

  • 120min di uso senza filo/1h di ricarica

  • Pettine da barba regolabile e custodia

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Efficace con ogni tipo di capelli grazie alla nostra tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con attrito ridotto. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire sempre prestazioni ottimali, con una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips e una protezione in acciaio inossidabile per la massima durata.*

Lame sempre affilate per un risultato ancora più preciso

Lame sempre affilate per un risultato ancora più preciso

Ottieni una rifinitura perfetta con la massima protezione grazie alle lame in acciaio autoaffilanti, rivestite in titanio e create per prestazioni durature e costanti nel tempo.

24 impostazioni di lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

24 impostazioni di lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

Ruota la rotellina di precisione per selezionare e bloccare la lunghezza desiderata, con 23 impostazioni di lunghezza da 1 a 23 mm e intervalli precisi di 1 mm tra ogni lunghezza. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.1

su 5

252

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

10/07/2023

Italia

Italia

Robusto e semplice da usare

Saranno ormai più di 40 anni che mi taglio i capelli e la barba (che porto ininterrottamente da almeno 50 anni) da solo e taglia barba/capelli ne ho usati parecchi in questo lasso di tempo. Ormai da anni i capelli li taglio praticamente a zero e la barba sulla regolazione 5 del pettine piccolo, e faccio i taglio circa ogni 15 giorni. Questo della Philips l'ho acquistato a marzo del 2011 e non mi ha mai dato problemi, solo ultimamente ho notato che le lame devono avere avere perso un po' del filo ma comunque continuano a tagliare bene. La batteria in questi 12 anni, pur essendo una Ni-Cd non ha mai dato problemi, devo caricarlo per sicurezza prima di ogni uso ma porto a termine il taglio di barba e capelli senza segni di cedimento o rallentamenti del motore. Se devo trovare un difetto è nella tendenza del pettine a trattenere i capelli tagliati e quindi nella necessità di interrompere il lavoro per fare una pulizia con lo spazzolino ma per il resto non riesco a trovare dei difetti. Nella previsione di una sua futura morte ho acquistato domenica scorsa un altro taglia capelli sempre della Philips e sono rimasto meravigliato quando nel negozio ho visto il mio modello ancora in esposizione anche se con un codice diverso (che penso sia errato) ma al prezzo di vendita di €119,00 quando il mio nel 2011 l'ho pagato €39,90. Spero che anche quello nuovo mi duri altrettanto tempo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli

02/09/2019

Italia

Italia

ottimo prodotto

prima volta che uso un regolacapelli pensavo sarebbe stato un problema invece molto semplice da usare veloce e preciso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli

03/08/2019

Italia

Italia

Veramente un ottimo prodotto

Lo utilizzo da non molto ma devo dire che mi trovo veramente bene. Potente, preciso e con una autonomia della batteria molto buona. Spero che mantenga le sue caratteristiche intatte nel tempo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7450/80 Regolacapelli

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto al suo predecessore Philips