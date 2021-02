Seleziona con la rotellina di precisione 28 impostazioni di lunghezza: da 0,5 a 28 mm

Per farlo, gira la rotellina di precisione e bloccala alla lunghezza desiderata. I 2 pettini regolabili tagliano tra 3 e 28 mm, con precisione di 1 mm tra una lunghezza e l'altra. Usa il pettine regolabarba di 2 mm per tagliare i peli corti o per definire la barba. Rimuovi completamente il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.