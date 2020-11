REGOLACAPELLI serie 5000 - Taglia due volte più veloce*

Il REGOLACAPELLI serie 5000 è costruito per durare ed è progettato per garantire ottime prestazioni. Il gruppo lame innovativo, le lame in acciaio inox e il pettine regolabile sono realizzati per garantirti sempre un taglio veloce e preciso. Scopri tutti i vantaggi