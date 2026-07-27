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  • Più facile e veloce, senza impostazioni di temperatura
  • Più facile e veloce, senza impostazioni di temperatura

Ricondizionati

PerfectCareFerro da stiro a vapore

GC3920/20R1

1 premio

Più facile e veloce, senza impostazioni di temperatura
Ora puoi stirare qualsiasi tipo di tessuto, dai jeans alla seta, in un'unica passata, grazie alla tecnologia OptimalTEMP, che combina in maniera ottimale l'azione del vapore e del calore garantendo l'eliminazione extra rapida delle pieghe senza il rischio di bruciature o di effetti lucidi indesiderati.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Più facile e veloce, senza impostazioni di temperatura

  • 2500W

  • 45 g/min di vapore continuo

  • Colpo di vapore da 180 g

  • Piastra SteamGlide Plus

Tecnologia OptimalTEMP, nessuna impostazione della temperatura necessaria

Tecnologia OptimalTEMP, nessuna impostazione della temperatura necessaria

Stira di tutto dalla seta ai jeans senza regolare la temperatura. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto.

Sicuro su tutti i capi stirabili, evita le bruciature

Sicuro su tutti i capi stirabili, evita le bruciature

La tecnologia OptimalTEMP garantisce che questo ferro eviti le bruciature su tutti i tessuti stirabili. Può essere persino lasciato con la piastra appoggiata sui vestiti o sull'asse da stiro. Protezione garantita dalle bruciature e dagli effetti lucidi indesiderati.

2500W per un riscaldamento rapido

2500W per un riscaldamento rapido

Offre un riscaldamento rapido e prestazioni straordinarie.

Specifiche tecniche

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