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Garanzia di 2 anni
Ricondizionati
GC3920/20R1
Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più
2500W
45 g/min di vapore continuo
Colpo di vapore da 180 g
Piastra SteamGlide Plus
Stira di tutto dalla seta ai jeans senza regolare la temperatura. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto.
La tecnologia OptimalTEMP garantisce che questo ferro eviti le bruciature su tutti i tessuti stirabili. Può essere persino lasciato con la piastra appoggiata sui vestiti o sull'asse da stiro. Protezione garantita dalle bruciature e dagli effetti lucidi indesiderati.
Offre un riscaldamento rapido e prestazioni straordinarie.