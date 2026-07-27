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Tutte le serie

  • 3 filtri in 1 per prestazioni ottimali al primo giorno
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Filtro sostitutivo originaleIntegrato 3 in 1

FY2180/30

3 filtri in 1 per prestazioni ottimali al primo giorno
Il nostro sistema di filtraggio a 3 strati con NanoProtect HEPA, carboni attivi e prefiltro protegge da batteri, polline, polvere, PM 2,5, peli di animali domestici e gas.
Vedi tutti i vantaggi
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Serie 2000i

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Filtro Philips originale che si adatta perfettamente

3 filtri in 1 per prestazioni ottimali al primo giorno

  • Fino a 36 mesi di vita utile

  • HEPA+carboni attivi+prefiltro

  • Filtra il 99,97% di particelle di dimensioni di 0,003 μm

  • Filtra gas e odori

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

Il filtro originale Philips è stato progettato insieme al dispositivo per garantire una perfetta adattabilità e garantire il funzionamento continuo del dispositivo.

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri dell'aria Philips vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per offrire le migliori prestazioni del purificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile dei filtri.

3 filtri in 1 per la massima praticità e prestazioni superiori

3 filtri in 1 per la massima praticità e prestazioni superiori

Il filtro cilindrico 3 in 1 combina tre strati di filtraggio per mantenere il dispositivo perfettamente funzionante come il primo giorno.(6) La nostra combinazione di filtri ai carboni attivi, filtri HEPA e pre-filtro risulta ottimale per rimuovere agenti inquinanti, virus, allergeni e batteri. Per avere la certezza di respirare aria più pulita, si consiglia di sostituire i tre filtri contemporaneamente.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.

  2. (2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività

  3. (3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips

  4. (4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti

  5. (5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.

  6. (6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715

  7. (7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).

  8. (8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.