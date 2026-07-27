Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
FY2180/30
Fino a 36 mesi di vita utile
HEPA+carboni attivi+prefiltro
Filtra il 99,97% di particelle di dimensioni di 0,003 μm
Filtra gas e odori
Il filtro originale Philips è stato progettato insieme al dispositivo per garantire una perfetta adattabilità e garantire il funzionamento continuo del dispositivo.
I filtri dell'aria Philips vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per offrire le migliori prestazioni del purificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile dei filtri.
Il filtro cilindrico 3 in 1 combina tre strati di filtraggio per mantenere il dispositivo perfettamente funzionante come il primo giorno.(6) La nostra combinazione di filtri ai carboni attivi, filtri HEPA e pre-filtro risulta ottimale per rimuovere agenti inquinanti, virus, allergeni e batteri. Per avere la certezza di respirare aria più pulita, si consiglia di sostituire i tre filtri contemporaneamente.
Recensioni
(1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.
(2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività
(3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips
(4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti
(5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.
(6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715
(7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).
(8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.